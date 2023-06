Pod názvom Seyfor vstupuje technologická skupina Solitea do novej éry a chystá ďalšiu expanziu

Nová identita zároveň lepšie zodpovedá činnosti firmy. "Základom našej práce je starostlivo počúvať. Bez toho by sme nemohli vyvíjať produkty a služby, ktoré by si zákazníci kúpili. Téma načúvania je preto hlavným motívom novej identity a firemnej kultúry spolu so sloganom Just sey it, we are listening," dodáva Daniel Šturm, marketingový riaditeľ Seyfor.