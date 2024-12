Počuli ste o falšovaní potravín? Týchto 7 potravín je falšovaných najčastejšie

Vedeli ste o tom, že aj niektoré potraviny sa falšujú? A tieto sú tie najčastejšie falšované.

Káva

Mletá káva môže obsahovať pražený mletý jačmeň, pšenicu alebo sóju. Niektoré spoločnosti v snahe znížiť ceny kávy pridávajú do kávy dokonca aj pomleté drevo. Ak si chcete byť istý, že pijete kávu a nie zmes sóje a dreva, kúpte si nemletú kávu a zomeľte si ju doma.

Šťava z granátového jablka

Viaceré ovocné šťavy, ktoré sa tvária, že sú z granátového jablka alebo napríklad z brusníc, sú vo veľkej miere z lacnejšieho jablkového džúsu. Ak sa chcete ochrániť, poriadne si čítajte zloženie.

Olivový olej

Niekedy si v domnienke, že si kupujete kvalitný a drahý olivový olej, v skutočnosti domov prinesiete lacný kukuričný, palmový alebo sójový olej. Ak chcete zistiť, či máte doma pravý olivový olej, nalejte trochu oleja do pohára a dajte ho do chladničky. Skutočný olivový olej by mal vytvoriť usadeniny.

Parmezán

Parmezán patrí tiež k veľmi často falšovaným potravinám. Ak chcete mať istotu, že si kupujete pravý parmezán a nie nejak lacnú napodobeninu, poriadne si prečítajte zloženie, prípadne si zistite niečo o značkách, ktoré vyrábajú kvalitné syry.

Med

Pri falšovaní medu ľudská fantázia nemá hranice. Často sa za med vydávajú sladké sirupy a melasy s obsahom fruktózy. Dávajte si preto pozor, či kupujete skutočný med. A ak chcete naozaj kvalitu, kupujte med priamo od včelára.

Suši

Červený plátok ryby nie je vždy zaručene losos. Často sa totiž stáva, že ak si objednáte suši s konkrétnou rybou, dostanete jej lacnejšiu náhradu. Ak sa tomu chcete vyhnúť, radšej si objednajte rybu vo forme steaku.

Ryža

Falošná ryža je zvyčajne vyrábaná zo škrobu a výrobcovia ju striekajú ryžovou príchuťou. Ak chcete rozlíšiť falošnú ryžu od tej pravej, stačí ju vložiť do vody. Falošná ryža sa neponorí.

