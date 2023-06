Pocítia krach amerických bánk aj Slováci? Analytici situáciu neprirovnávajú k pádu Lehman Brothers

V rámci bankového sveta sa takmer všetky novinky posledných dní týkajú krachu americkej Sillicon Valley Bank. Do problémov sa dostali aj banky Silvergate a Signature.

Objavujú sa preto viaceré pochybnosti, či tieto problémy nie sú podobné pádu Lehman Brothers z roku 2008 a či sa majú Slováci obávať o svoje úspory. Avšak viacerí finanční odborníci a analytici ubezpečujú, že sa nie je čoho obávať.

„Nevnímame ako pravdepodobné, že by mal krach Sillicon Valley Bank vyvolať podobný efekt ako pád Lehman Brothers v roku 2008. Krach Sillicon Valley Bank finančnú krízu nespustí, bankový sektor je zdravý,“ povedal generálny riaditeľ Partners Investments Maroš Ovčarik.

Izolovaná udalosť

Situácia je podľa Ovčarika odlišná preto, že dnešný stav globálneho hospodárstva je lepší a investičná banka Lehman Brothers bola oveľa väčšia a vo finančnom systéme dôležitejšia v porovnaní so Sillicon Valley Bank.

„Predpokladáme, že pády týchto bánk budú predstavovať izolovanú udalosť a nákaza okolo nich by sa nemala šíriť ďalej,“ povedal pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis.

Iracionálna panika

Problémy Silicon Valley Bank boli podľa neho jedinečné, a to vo viacerých rovinách. Jednak pre veľkú expozíciu voči technologickému sektoru, kde najskôr benefitovala z prudkého rastu vkladov od týchto firiem a následne musela čeliť problémom ich prudkého odlevu po znížení ochoty rizikového kapitálu financovať technologické startupy.

A jednak pre nezaisťovanie sa voči úrokovému riziku. „Európske banky vo všeobecnosti nemajú tak veľkú koncentráciu voči jednému sektoru ekonomiky a predpokladám, že lepšie a viac obozretne riadia úrokové riziko,“ pokračoval Pánis.

Na druhej strane, pri systéme frakčných rezerv, ak nastane iracionálna panika a masívny výber vkladov v jednom momente, tak problém ustáť takúto situáciu môže mať podľa Pánisa aj zdravá európska banka. „Nepredpokladám však, že by takýto scenár mal nastať a ak by to hrozilo predpokladám, že tvorcovia politík v Európe by prijali opatrenia,“ pokračoval Pánis.

Slovenské banky sú stabilné

Bežného Slováka by sa otras na americkom bankovom trhu nemal podľa neho nijako bezprostredne dotknúť. „V tomto smere je potrebné zdôrazniť, že slovenské banky nečelia problémom podobným, ako nedávno skrachované americké inštitúcie a vo všeobecnosti sú stabilné s robustnými súvahami a majú aj viac diverzifikované zdroje vkladov,“ dodal Pánis.

Podobný názor zastáva aj Tatra banka. Jej hovorkyňa Simona Miklošovičová uviedla, že vzniknutá situácia na slovenský bankový sektor nemá dopad.





„Slovenské banky sú dobre kapitalizované, stabilné inštitúcie s diverzifikovanou klientskou základňou. Podliehajú väčšej regulácii, sú teda konzervatívnejšie a musia dodržiavať prísnejšie pravidlá,“ povedala pre agentúru SITA Miklošovičová. Stabilitu slovenského bankového sektora potvrdila vo svojich stanoviskách aj Národná banka Slovenska.





Na Slovensku naposledy krachovali banky pred vyše dvadsiatimi rokmi. Bolo to niekoľko menších bánk. AG banku vyhlásili za neschopnú vyplácať vklady začiatkom decembra 1999, Slovenskú kreditnú banku v druhej polovici apríla 2000, Dopravnú banku začiatkom júla 2000 a Devín banku koncom augusta 2001. Pod ich krach sa podpísali nevymožiteľné úvery poskytnuté v deväťdesiatych rokoch.

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.