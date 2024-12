Počet žiadostí o odklad splátok v bankách rastie

O odklad splátok úverov je záujem a banky evidujú už tisícky žiadostí. Od začiatku krízy podali bežní klienti viac ako 162-tisíc žiadostí o odklad splátok. Od účinnosti tzv. Lex korona zákona podali takmer 150-tisíc žiadostí, pričom najviac z nich bolo hneď v prvom týždni.

Avšak ako upozornila Slovenská banková asociácia, počty sa môžu líšiť, pretože najmä zo začiatku banky evidovali zdvojené žiadosti, keď klienti napríklad podali žiadosť viacerými spôsobmi alebo ju podali obaja manželia a podobne.

Splátkové prázdniny zákon umožňuje aj firmám, pričom od začiatku krízy firemní klienti podali niečo vyše 9-tisíc žiadostí o odklad splátok.

Odklad na neskôr

Banky sa snažia svojich klientov aj vzdelávať, pretože stáva sa, že niektorí si odklad mýlia s odpustením splátok. Povinnosť zaplatiť splátky úveru sa iba odkladá na neskôr. Úver je zároveň počas odkladu ďalej úročený úrokovou sadzbou dohodnutou v úverovej zmluve. Celková suma sa tak navýši.





Ak sa niekto dostal do zložitej situácie, je určite lepšie, ak komunikuje s bankou. Banky upozorňujú klientov, aby si odklad splátok zvážili a požiadali oň, až keď to bude nevyhnutné a na toľko mesiacov, koľko reálne potrebujú. Ak majú klienti úver poistený a splnia podmienky plnenia, môže im to pomôcť oveľa viac ako samotný odklad.





Odklad má pravidlá

Zákon Lex korona, ktorý obsahuje aj odklad splátok úverov, je účinný od 9. apríla a vďaka nemu môžu všetci Slováci zasiahnutí pandémiou požiadať o odklad splátok úverov. Odklad splátok je možný maximálne na deväť mesiacov.





Opatrenie sa týka aj iných úverových poskytovateľov. Ostatné spoločnosti budú môcť odložiť splátky úverov na tri mesiace, klient však bude mať možnosť požiadať o predĺženie o ďalšie tri mesiace. Týka sa to hlavne firiem splátkového predaja, ale aj ostatných veriteľov s povolením na poskytovanie spotrebiteľských úverov.





