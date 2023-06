Počet PN-iek vzrástol o desaťtisíce, najdlhšie boli lekárom vypísaní poistenci Prešovského kraja

2.9.2022 (Webnoviny.sk) - Počet novohlásených prípadov práceneschopnosti (PN) za prvý polrok tohto roku vzrástol medziročne o takmer 90-tisíc. Ako informovala Sociálna poisťovňa, kým v prvom polroku 2021 ich zaznamenala 574 716, za prvých šesť mesiacov tohto roka to bolo 664 210.

„Napriek nárastu novohlásených prípadov PN, celkové ukazovatele týkajúce sa priemerného percenta PN zaznamenali priaznivý vývoj. Priemerné percento PN predstavovalo hodnotu 4,353, pričom za rovnaké obdobie roka 2021 to bolo 4,921. Tieto pozitívne ukazovatele boli ovplyvnené aj skrátením priemernej doby jej trvania, čo znížilo priemerný denný stav práceneschopných osôb," objasnila Sociálna poisťovňa.

Priemerná PN pre chorobu a úraz trvala v prvom polroku 34,34 dní. Ide o pokles dĺžky trvania jednej PN, keďže v rovnakom období minulého roku sa poistenci liečili v priemere 43,25 dní.

Najdlhšie boli lekárom vypísaní poistenci Prešovského kraja, ktorí na PN strávili priemerne 39,36 dní. Naopak, najkratšie to bolo u poistencov Bratislavského kraja, priemerne 29,49 dní.

Rozdiely v trvaní PN závisia aj od postavenia poistenca, kým zamestnanci počas jednej PN maródovali priemerne 33,12 dní, u samostatne zárobkovo činných osôb to bolo 51,73 dní a u dobrovoľne nemocensky poistených osôb 60,17 dní.

