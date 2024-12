Počet obetí uprotstred protestov a zásahov armády v Mjanmarsku stúpa

3.4.2021 (Webnoviny.sk) - Bezpečnostné sily v centrálnom Mjanmarsku v sobotu opäť tvrdo zasiahli voči demonštrantom protestujúcim proti prevratu. Podľa ľudskoprávnej organizácie od 1. februára zabili už 550 civilistov.

Ako uvádza mjanmarské združenie na pomoc politickým väzňom, medzi obeťami bolo aj 46 detí, pričom dosiaľ zadržali alebo odsúdili viac ako 2700 ľudí.

Prevrat v Mjanmarsku sa uskutočnil 1. februára. Zosadeniu vlády štátnej kancelárky Aun Schan Su Ťij predchádzali voľby, v ktorých zvíťazila jej Národná liga pre demokraciu (NLD). Armáda však výsledok spochybňovala. Vládu obvinila z volebného podvodu a nečinnosť pri jeho riešení označila za dôvod prevzatia moci.

Od prevratu sa konajú protesty v mestách po celom Mjanmarsku. Ľudia vychádzajú do ulíc aj napriek tomu, že zhromaždenia piatich a viac ľudí sú zakázané a bezpečnostné zložky opakovane používajú slzný plyn, gumové projektily aj ostrú muníciu na rozohnanie davov a tiež hromadne zatýkajú.

Viac k téme: demonštrácie, obete, protest, smrť

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu