Počet invalidných dôchodcov na Slovensku výrazne klesá. Čo je za tým?

Počet invalidných dôchodcov sa na Slovensku z roka na rok znižuje. Len za posledné tri roky ich počet klesol o takmer 13 tisíc. Kým na konci roka 2020 evidovala Sociálna poisťovňa takmer 233,5 tisíc invalidných dôchodcov, ku koncu decembra minulého roka ich bolo 220 tisíc.

Prehodnocovanie miery invalidity

Ministerstvo práce momentálne analyzuje dôvody klesajúceho počtu vyplácaných invalidných dôchodkov, ku ktorému dochádza už od roku 2018.

„V posledných rokoch sa zdajú byť počty vyplácaných invalidných dôchodkov do 70 % stabilné, no výrazne klesá počet invalidných dôchodkov nad 70 %. Keďže predmetná analýza ešte nie je sfinalizovaná, popis týchto dôvodov by bol v súčasnosti predčasný,“ uviedol rezort práce pre agentúru SITA.

Zaujímali sme sa, či tieto poklesy nesúvisia s prehodnocovaním miery invalidity, ktorú Sociálna poisťovňa avízovala na základe novely zákona o sociálnom poistení.

„Vplyv na pokles poberateľov invalidných dôchodcov v rokoch 2020 až 2022 mala najmä pandémia a úmrtia pre ochorenie COVID-19,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Z posudkového hľadiska Sociálna poisťovňa pri kontrolných lekárskych prehliadkach (KLP) oduznala invaliditu z dôvodu zlepšenia zdravotného stavu za posledné tri roky takmer dvetisíc invalidným dôchodcom.





„Z toho vyplýva, že posudzovanie zdravotného stavu pri kontrolných lekárskych prehliadkach a s tým súvisiace oduznanie invalidity nie je príčinou značného poklesu poberateľov invalidných dôchodkov,“ skonštatoval M. Kontúr.

Aktualizácia Prílohy č. 4

Sociálna poisťovňa začala od augusta minulého roka posudzovať trvanie invalidity tým poistencom, ktorým vznikol nárok na invalidný dôchodok pred augustom 2023.

Súviselo to so zmenou v zákone o sociálnom poistení, keďže sa zmenila a doplnila percentuálna miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri niektorých ochoreniach. Táto novela by sa mala dotknúť približne 21 tisíc poberateľov invalidných dôchodkov.





„Do konca roku 2023 malo byť prehodnotených z podnetu Sociálnej poisťovne 25 % dotknutých poberateľov invalidného dôchodku, v priebehu tohto roka to bude ďalších 50 % a do 30. júna 2025 zvyšných 25 %,“ vyčísľuje hovorca Sociálnej poisťovne.





V minulom roku posudkoví lekári vykonali viac ako 44 tisíc všetkých kontrolných lekárskych prehliadok, z toho na účely novely bolo prehodnotených spolu 11 269 KLP.

„Pravidlá prehodnocovania súvisia s aktualizáciou Prílohy č. 4, ktorá bola novelizovaná z dôvodu, aby percentuálna miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť zodpovedala najnovším poznatkom medicínskej vedy. V dôsledku toho došlo pri niektorých diagnózach k zmenám percentuálnej miery poklesu zárobkovej schopnosti, ako aj k doplneniu nových diagnóz, čo má pri niektorých ochoreniach vplyv na uznanie invalidity, resp. uznanie invalidity s vyššou percentuálnou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť,“ vysvetľuje rezort práce. To má podľa neho vplyv na nárok na invalidný dôchodok a jeho výšku.

