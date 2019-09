Počet cestujúcich v štátnych IC vlakoch stúpol, záujem neovplyvnilo ani zavedenie bezplatnej prepravy

BRATISLAVA 20. marca (WebNoviny.sk) - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) prepravila vo vlakoch InterCity (IC) vlani 791 695 cestujúcich, ich počet oproti roku 2017 vzrástol o 12,2 %, resp. o 86 tisíc.

Pôvodne plánovala, že tieto vlaky v roku 2018 využije 720 tisíc ľudí. Vlaky IC, prevádzkované bez dotácií štátu, po opätovnom zavedení v decembri 2016 previezli do konca uvedeného roka 24 709 a v roku 2017 spolu 705 684 ľudí.

Orientácia na kvalitu prepravy

Vlaky IC sú už od ich opätovného zavedenia koncom roku 2016 v prevádzkovom zisku. "ZSSK plánuje v roku 2019 a v roku 2020 prevádzkovať IC vlaky nielen v prevádzkovom zisku, ale i s nulovým hospodárskym výsledkom," informoval agentúru SITA riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Národný osobný vlakový dopravca predpokladá vo vlakoch IC prepraviť v tomto roku 800 tisíc a v budúcom roku až 850 tisíc cestujúcich. Prvoradým cieľom ZSSK pri IC vlakoch je orientovať sa na kvalitu prepravy.

"Ponúkaná kapacita a rýchlosť je, žiaľ, veľmi závislá od technologických možností infraštruktúry," upozornil Kováč. Problémom je najmä nedostatočná kapacita Hlavnej stanice v Bratislave, ktorá limituje počet vozňov vo vlaku, ako aj nezrekonštruovaná trať a na nej trvajúce práce.

Výborná obsadenosť IC vlakov

ZSSK od 3. marca upravila cenník pre vybrané najpredávanejšie vnútroštátne a medzinárodné úseky IC vlakov, pričom cenu mnohých úsekov zachovala.

"Dôvodom selektívneho zvýšenia boli najmä stúpajúce náklady na energie, personál a celkovú prevádzku IC vlakov, prevádzkovaných v komerčnom režime. Hlavným dôvodom úpravy cien je orientácia na vyrovnaný hospodársky výsledok," priblížil Kováč. Poukázal na výbornú obsadenosť IC vlakov a narastajúci dopyt pri obmedzenej ponuke miest.

Dopravca od opätovného zavedenia vlakov IC ani raz cestovné neupravoval. "ZSSK prikročila k prispôsobeniu cenotovorby, aby boli IC vlaky vo svojom treťom roku prevádzkovania, presne podľa plánu, nestratové nielen prevádzkovo, ale i celkovo. Cestovné pri najdrahšom lístku, základné cestovné do 1. triedy na trase Košice - Viedeň, sa zvýšilo o 5 percent, teda o dve eurá," dodal Kováč. Ide o najvyššie zvýšenie ceny jednosmerného lístka, pri mnohých spojeniach sa cestovné nezmenilo.

Národná dopravná agentúra

Riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) Rastislav Cenký tvrdí, že komerčné IC vlaky by mali byť v zisku. Inak sú podľa neho prevádzkované na úkor vlakov objednávaných vo verejnom záujme s dotáciou štátu.

"Otázne je, či by sme sa nemali zamyslieť nad tým, či aj IC vlaky národného dopravcu nezahrnúť pod objednávku výkonov ministerstva dopravy, pretože plnia verejný záujem a majú svoju cieľovú skupinu cestujúcich," uviedol Cenký. Je to podľa neho aj v súlade s pripravovanou Národnou dopravnou agentúrou, ktorú má vláda v programovom vyhlásení a ktorá by mala objednávať výkony diaľkovej aj regionálnej verejnej osobnej dopravy.

Úprava cien v IC vlakoch je podľa riaditeľa IDH možná, avšak je potrebné sledovať, ako ovplyvní dopyt. "ZSSK nemá reálnu konkurenciu, preto nevieme porovnať, či by súkromný prepravca nevedel prevádzkovať takéto vlaky s nižšou cenou," poznamenal Cenký.

Aj po zavedení bezplatnej prepravy podľa neho stúpol záujem o IC vlaky, lebo ľudia vyžadujú pri diaľkovej preprave kvalitu. Myslí si, že vzhľadom na prevádzkový zisk a neustály nárast cestujúcich by ekonomika IC vlakov mala byť dobrá aj bez zvyšovania cien.

