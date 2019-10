Počet cestujúcich na bratislavskom letisku sa zvýšil, o rast sa pričinili nové linky

BRATISLAVA 22. apríla (WebNoviny.sk) - Letisko M. R. Štefánika v Bratislave vybavilo v prvom kvartáli tohto roka 385 650 cestujúcich. V porovnaní s rovnakým obdobím vlani je to viac o deväť percent, resp. o takmer 32 tisíc osôb.

Je to zároveň druhý najvyšší počet cestujúcich v prvom štvrťroku v celej histórii letiska. Najviac cestujúcich od začiatku roka cestovalo do Londýna, Dublinu, Kyjeva a z nich do Bratislavy, informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková. Na letisku sa za prvé tri mesiace roka uskutočnilo spolu 5 453 letov.

O rast sa pričinili nové linky

Nárast cestujúcich zaznamenalo letisko i v samotnom marci, keď vybavilo 140 405 pasažierov, čo je medziročne viac o osem percent.

"O rast sa pričinili nové linky v medzinárodnej pravidelnej doprave, medzi nimi linky do Londýna - Lutonu, Kyjeva - Boryspiľu a Kyjeva - Žuljany, do ukrajinského Ľvova či Marrákešu v Maroku a z nich do Bratislavy," uviedla Ševčíková. Na bratislavskom letisku sa v marci zároveň uskutočnilo 2 110 vzletov a pristátí, čo je o dve percentá viac pohybov lietadiel ako vlani v marci.

Bratislavské letisko v roku 2018 vybavilo 2 292 712 cestujúcich, čo bolo medziročne viac o 18 percent. Je to najvyšší počet pasažierov od vzniku letiska v roku 1951, pričom prekonalo desaťročný rekord z roku 2008, keď vybavilo 2 218 545 cestujúcich.

Takmer 50 pravidelných liniek

Bratislava bude mať počas tohtoročného letného letového poriadku (od 31. marca do 26. októbra) letecké spojenia na 47 pravidelných linkách do 41 destinácií v osemnástich krajinách. K novinkám patria pravidelná linka do cyperskej Larnaky s novým leteckým dopravcom Cyprus Airways (od 8. júna) a prvýkrát pravidelné spojenie do tureckej Antalye s dopravcom Smartwings dvakrát denne (od 30. mája).





Pravidelné linky z Bratislavy prevádzkuje počas letnej sezóny sedem leteckých spoločností – Ryanair (26 liniek – historicky najviac od začiatku svojho pôsobenia na letisku v Bratislave v roku 2005), Smartwings (jedenásť sezónnych liniek od konca mája do októbra), Wizz Air (päť liniek), Air Cairo (dve linky) a po jednej linke spoločnosti flydubai (Dubaj), Pobeda (Moskva) a Cyprus Airways (Larnaka).





Spoločnosť Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s., je zapísaná v Obchodnom registri SR od mája 2004. Spoločnosť je v úplnom vlastníctve štátu, Ministerstvo dopravy a výstavby SR spravuje všetky jej akcie od septembra 2014, kedy prevzalo od Fondu národného majetku SR jeho podiel vo výške 50,30 %.

