Počasie: V Prešovskom kraji v piatok podvečer blesk v blízkosti dediny Zámutov zasiahol dieťa

Dve deti, ktoré sa vracali domov do osady, v blízkosti lesa zasiahol blesk. Patrika (13), ktorý bol na tom horšie, okoloidúci muž naložil do auta a odviezol domov. Tam k nemu privolali záchranárov. Pacienta po oživení v umelom spánku previezli do detskej nemocnice v Košiciach, uviedla hovorkyňa operačného strediska záchranárov Alena Krčová.

V dedine a na okolí bola večer poriadna búrka s bleskami, hrmelo, pršalo viac ako hodinu. Ľudia hovoria, že chlapec mal v ruke mobil, čo mohlo pritiahnuť blesk povedala pani zo Zámutova.

Pre oblasť východného Slovenska, vrátane okresu Vranov nad Topľou, vydal Slovenský hydrometeorologický ústav výstrahu pred búrkami. Pred potenciálnym nebezpečenstvom, ktoré búrky predstavujú, varujú meteorológovia do 22.00 h.





Meteorológovia upozorňujú i na to, že s búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 - 40 mm. Rovnako ich môže sprevádzať nárazový vietor s rýchlosťou 65 - 85 km/h.

