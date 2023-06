Počasie sa cez víkend opäť vyblázni, čakajú nás prízemné mrazy, ale aj silný vietor

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na nadchádzajúci víkend výstrahu prvého stupňa pred prízemnými mrazmi.

V sobotu 8. mája platí výstraha pre celé územie SR s výnimkou niekoľkých okresov na východe Slovenska. Teploty sa podľa SHMÚ budú od polnoci z piatka na sobotu do približne 7:00 vo výške do 5 centimetrov nad zemou pohybovať na úrovni od -3 do 0 stupňov.

Spomenutá výstraha takisto platí pre nedeľu 9. mája v čase od 2:00 do 7:00. Tentokrát sa teploty od -3 do 0 stupňov týkajú stredného a väčšiny východného Slovenska.

Meteorológovia tiež na piatkový večer vydali výstrahu prvého stupňa pred silným vetrom. Tá sa týka okresov v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Vietor tam v čase od 17:00 do 22:00 môže dosiahnuť rýchlosť 65 až 75 kilometrov za hodinu.





Počasie pranostiky Máj

Keď sú začiatkom mája noci mesačné, studené, rosnaté, taký by mal byť celý máj.

Ak v prvý májový týždeň pršalo, dážď bol predzvesťou bohatej úrody.

Ak padá sneh v máji, bude hojne trávy.

Májové mrazy a zimy pochovajú sejby.





Chladný máj bez mrazu gazdovi je milý, bude mnoho sena bez chyby v obilí.

Chladný máj, jahody zrelé na Turice, jasný Urban vínom naplní pivnice.

Chladný máj s mokrým júnom plnia stodolu zbožím a stohy senom.

Studený máj, v stodole raj, kravy na pašu nevyháňaj.

Chladný máj a jún vlažný je pre sýpky, sudy zdarný.

V máji vlhko, chladno, bude vína na dno.

Chladný máj, pre ovocie raj.

Studený máj, v stodole raj.





Za mokrým májom ide suchý jún, za suchým májom ide mokrý jún.

Dážď, dážď, májový dážď, budú mi od teba vlasy rásť.

V máji večerná rosa chladná sľubuje veľa vína a sena.

Studený marec, mokrý máj, bude humno ako raj.

Suchý marec, mokrý máj, bude žito ako háj.

Ak je máj záhradníkom, býva i roľníkom.

V máji, aby palica pastierom neobschla.

V mesiaci máji padajú najväčšie rosy.

Májové blato, pre hospodára zlato.

Májová tráva moc úžitku dáva.

Májový dážď padá, zlato padá.

Májová kvapka za dukát stojí.

Máj, pôjdem v háj.

Máj, chleba daj!





Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

