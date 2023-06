Počasie predpoveď na Utorok 14. Marec 2023 oblačno až zamračené, spočiatku miestami aj zmenšená oblačnosť

Dnes bude oblačno až zamračené, spočiatku miestami aj zmenšená oblačnosť. Postupne na mnohých miestach, na východe len ojedinele, dážď, prehánky, výnimočne aj búrky. Vo vysokých polohách sneženie. Veľmi teplo.

Najvyššia denná teplota 11 °C až 15 °C, na juhu väčšinou okolo 18 °C. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 2 °C.

Prevažne južný vietor 3 až 10 m/s (10 až 35 km/h), zrána na severe až okolo 12 m/s (45 km/h) a v nárazoch 18 až 23 m/s (65 až 85 km/h). Na horách nad pásmom lesa búrlivý vietor až víchrica.





Predpokladané množstvo zrážok: do 15 mm, na východe do 2 mm / na hrebeňoch Tatier do 5 cm snehu





Počasie pranostiky Marec

Panská láska , ženská chuť a marcové počasie nie sú stále.

Keď chceš mať zemiaky skoro v hrnci, zasaď ich v marci.

Kto nenasial hrachu v marci, nebude ho variť v hrnci.

Obleč si aj kožuch, ale zemiaky v marci zasaď.

V kožuchu sej jarinu, v košeli oziminu.

Marcové jačmene sú najlepšie.

Najlepšie sliepky sú marcové.

Ide marec, poberaj sa starec.

V marci prach, istý hrach.

Lepšie, keď ťa zima chveje, než marcové slnko hreje.

Marcový sneh jed, aprílový hnoj.

Marcový sneh žnie chlieb.

Marec chytí tiež za palec.

Ak máš v marci lúku vytopenú, nič si z toho nerob, zaraduj sa senu.

Daždivý marec je roľníkovo nešťastie, no suchý apríl ešte horšie.

Jedna marcová brázda lepšia ako desať aprílových.

Koľko je v marci rosy, toľko v máji mrazu.

Keď je marec daždivý, bude suché leto.

Ak v marci prší, tak bude v júni pršať.

Suchý marec, mokrý apríl, studený máj, vrchovaté stodoly a sena plný háj.

Keď je v marci veľa vetrov a v apríli veľa dažďov, nasleduje pekný máj.

Ak marec orie a apríl je studený, mnohé vetry nesú máj krásne zelený.

Ak v marci kukučka kuká a bocian klepotá, dočkáme sa teplého leta.

Vidíš v marci chlapa nahatého, volíš vidieť vlka chlpatého.

Marcový prach a májové blato, to je sedliakovi nad zlato.

Kto v marci blchu nezabije, môže v lete spokojne spať.

Suchý marec, mokrý máj, bude žitko ako háj.

Keď je marec teplý, je apríl chladný.

Marec bez vody, apríl bez trávy.

Súhrnná správa o počasí a zjazdnosti ciest

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký.

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý miestami vlhký až mokrý. Na úsekoch ciest II/578 Skalka - Kremnica, II/584 Srdiečko - Bystrá a na cestách III. triedy v obvode Trstená sa miestami nachádza utlačený až zľadovatený sneh hr. 1 - 2 cm.





Horské priechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, ojedinele mokrý.





UPOZORNENIE PRE VODIČOV:

HP Šútovce (III/1774) a cesta I/64 v úseku Nitrianske Pravno (II/519) - Fačkovské sedlo sú v zimnej sezóne uzavreté pre vozidlá nad 10 m dĺžky!

HP Herlianske Sedlo a cesta II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie sú v zimnom období neudržiavané a uzavreté pre všetku dopravu!





Na počasie je citlivejšie nežnejšie pohlavie a starší ľudia, ale dokáže potrápiť aj mladšie ročníky







Mínusové teploty ohrozujú deti, seniorov a ľudí s chorobami srdca

Mínusové teploty ohrozujú najmä deti, seniorov a ľudí s cukrovkou či respiračnými a kardiovaskulárnymi ochoreniami.

Upozorňuje na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Pripomína tiež riziko zranení a nehôd v súvislosti s poľadovicou. V tejto súvislosti pripravil súbor odporúčaní, ako zvládnuť mrazivé počasie.

"V týchto dňoch zasiahlo Slovensko mrazivé počasie, vplyvom ktorého môžeme pocítiť aj negatívne dosahy na zdravie. Na našom území nie sú typické extrémne nízke teploty, ktoré by siahali niekoľko desiatok stupňov Celzia pod nulu, avšak aj miernejšie mínusové teploty môžu mať nepriaznivé dosahy na širokú časť populácie," skonštatoval ÚVZ.

Okrem nákazy vírusovým ochorením úrad varuje aj pred rizikom podchladenia či vzniku omrzlín. "Ďalšou hrozbou sú rôzne zranenia v dôsledku pádov na zľadovatených plochách chodníkov či zvýšené riziko dopravných nehôd a podobne," doplnil úrad.





Odporúča venovať zvýšenú pozornosť posilneniu imunity, dbať na vhodný výber oblečenia či obuvi, ale aj prijímať dostatok tekutín a jedla. Dôležitá je aj ochrana pokožky tváre či rúk krémom. Krémovanie je dôležité obzvlášť v prípade detí, pri ich obliekaní odborníci radia vrstvenie. S malými deťmi nie je dobré ostávať v chladnom exteriéri dlho.

ÚVZ pripomína, že ani počas zimného počasia netreba zabúdať na šport či pravidelnú fyzickú aktivitu. "Aj keď sú možnosti oproti letným mesiacom obmedzené, organizmus je potrebné udržiavať v dobrej kondícii priebežne, bez ohľadu na ročné obdobie," uviedol úrad. Nie je však dobré športovať pri teplotách menej ako mínus 15 stupňov Celzia.





Dôležité je tiež byť obozretný, či už všeobecne, alebo pri rôznych aktivitách ako prechádzky, bicyklovanie, lyžovanie či šoférovanie. ÚVZ odporúča nosenie ochranných či reflexných prvkov. "Všímajte si varovné signály tela a aj svoje okolie, pomáhajte blízkym ochrániť sa pred následkami mrazivého počasia," dodal úrad.

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

