Počasie predpoveď na štvrtok 6. mája 2021 premenlivá, zrána lokálne aj zmenšená oblačnosť

Dnes bude premenlivá, zrána lokálne aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele, najmä v horských oblastiach prehánky.

Najvyššia denná teplota 13°C až 18 °C, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 9 °C. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 0 °C.

Spočiatku slabý, postupne juhozápadný vietor 3 až 9 m/s (10 až 30 km/h), v nárazoch ojedinele okolo 14 m/s (50 km/h).

Predpokladané množstvo zrážok: do 3 mm





Odporúčame:

Počasie na 10 dní





















Na počasie je citlivejšie nežnejšie pohlavie a starší ľudia, ale dokáže potrápiť aj mladšie ročníky











Ovplyvňuje šírenie koronavírusu počasie? Vedci identifikovali dva rizikové faktory







Trvanie ročných období sa bude postupne meniť. Ktoré z nich bude najdlhšie?







Počasie pranostiky Máj

Keď sú začiatkom mája noci mesačné, studené, rosnaté, taký by mal byť celý máj.

Ak v prvý májový týždeň pršalo, dážď bol predzvesťou bohatej úrody.

Ak padá sneh v máji, bude hojne trávy.

Májové mrazy a zimy pochovajú sejby.





Chladný máj bez mrazu gazdovi je milý, bude mnoho sena bez chyby v obilí.

Chladný máj, jahody zrelé na Turice, jasný Urban vínom naplní pivnice.

Chladný máj s mokrým júnom plnia stodolu zbožím a stohy senom.

Studený máj, v stodole raj, kravy na pašu nevyháňaj.

Chladný máj a jún vlažný je pre sýpky, sudy zdarný.

V máji vlhko, chladno, bude vína na dno.

Chladný máj, pre ovocie raj.

Studený máj, v stodole raj.





Za mokrým májom ide suchý jún, za suchým májom ide mokrý jún.

Dážď, dážď, májový dážď, budú mi od teba vlasy rásť.

V máji večerná rosa chladná sľubuje veľa vína a sena.

Studený marec, mokrý máj, bude humno ako raj.

Suchý marec, mokrý máj, bude žito ako háj.

Ak je máj záhradníkom, býva i roľníkom.

V máji, aby palica pastierom neobschla.

V mesiaci máji padajú najväčšie rosy.

Májové blato, pre hospodára zlato.

Májová tráva moc úžitku dáva.

Májový dážď padá, zlato padá.

Májová kvapka za dukát stojí.

Máj, pôjdem v háj.

Máj, chleba daj!





Odporúčame:

Predpoveď počasia





Odporúčame:

Horoskop na dnes





Európa zažila najteplejší rok v histórii. Extrémne výkyvy počasia sužovali aj Slovensko







V niektorých regiónoch sveta nebude možné žiť. Teploty ohrozia až polovicu populácie







Najčítanejšia najnovšia správa

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.