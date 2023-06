Počasie predpoveď na Štvrtok 28. Januára 2021 prevažne veľká oblačnosť, ojedinele hmla

Dnes bude prevažne veľká, na strednom a východnom Slovensku spočiatku malá oblačnosť, ráno ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť.

Ojedinele, v západnej polovici územia neskôr miestami, slabé sneženie, na juhozápade večer aj dážď so snehom alebo dážď.

Najvyššia denná teplota -3 °C až 3 °C, na juhozápade a miestami aj juhu stredného Slovenska do 5 °C. Teplota na horách vo výške 1500 m ráno okolo -10 °C, večer okolo -6 °C. Slabý, popoludní miestami južný vietor do 5 m/s (20 km/h).

Predpokladané množstvo zrážok: do 2 mm / do 3 cm snehu

Odporúčame:

Počasie na 10 dní

Počasie: Zima alergikov potrápi tiež, po peľovej sezóne prichádzajú alergény vyskytujúce sa v obydliach



Ovplyvňuje šírenie koronavírusu počasie? Vedci identifikovali dva rizikové faktory



Všetky sledované diaľničné úseky na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký, miestami mokrý.

Cesty I., II. a III. triedy na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je na južnej polovici Slovenska prevažne suchý, na severe prevažne vlhký až mokrý, v hornatejších oblastiach Slovenska pokrytý čerstvým, kašovitým až utlačeným snehom hr. 1 - 3 cm, miestami do 4 - 5 cm. Na úsekoch ciest II/546 Jaklovce - Mníšek nad Hnilcom - Zimná Dolina, II/548 od hraníc okresov KS / GL po obec Smolník a na cestách III. triedy v oblasti Levoče a Mníška nad Hnilcom sa nachádza zľadovatený sneh hrúbky 1 - 2 cm.

Horské prechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. Na HP Dobšiná, Huty, Súľová, Grajnár, Štós, Donovaly, Fačkov a Vernár sa na vozovke nachádza utlačený alebo kašovitý sneh hr. 1 - 3 cm. Na HP Herlianske Sedlo a Podspády je na vozovke miestami utlačený sneh hr. 4 - 5 cm. Na HP Vrchslatina je miestami zľadovatený sneh do hrúbky1 cm.

Snehové reťaze pre všetky vozidlá sú nutné na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá.

Na vlhkých a mokrých cestách sa pri nízkych teplotách môže vytvárať námraza až poľadovica!

Pre nákladné vozidlá nad 12 m dĺžky je uzatvorený HP Príslop (cesta I/78).

Pre vozidlá nad 12 m dĺžky sú po celú zimnú sezónu uzatvorené HP Fačkovské sedlo (cesta I/64) a HP Šútovce (cesta III/1774).

Cesta II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie je uzavretá - v zime nie je udržiavaná.

Hnevajú vás nepresné predpovede počasia? Nový model to môže zmeniť. Dokáže simulovať počasie na celom svete.



V januári veľa dažďa, ale snehu málo, záhradám i poliam vždycky škodievalo.

Na počiatku roku keď sú mokré časy, od hnevu si vinár bude šklbať vlasy.

Keď január vodu pustí , v ľad ju zas marec zhustí.

Dážď, keď nesie január, neteší sa hospodár.

Januárové dažde, siatinám nešťastie.

Keď január nie je pod snehom, beda poliam, lúkam a vrchom.

Beda tomu roku, v ktorom v januári tráva rastie.

Keď nie je zima v januári, bude v apríli a v máji.

Keď je v januári teplo, siaha bieda až na dno.

Keď rastie tráva v januári, zle rastie v lete.

Čo január zazelená, to máj spáli.

Teplý január - poľutuj bože!

Biely január, zelený máj, plné stodoly a staje, dobre je na gazdovskom dvore.

Keď je január studený a mrazivý, poľu a ľuďom je priaznivý.

V januári mráz - teší nás, v januári voda - to je večná škoda.

V januári sneh a blato, vo februári mnoho mrazov zato.

Keď duje v januári severák, žito bude dobre sypať.

Keď je v januári mnoho snehu, býva marec suchý.

Mnoho snehu v januári, málo vody v apríli a máji.

Keď je január biely, november je zelený.

Január dobrý je, keď chotár biely je.

Január studený, marec teplý.

Odporúčame:

Predpoveď počasia

Odporúčame:

Horoskop na dnes

Najčítanejšia najnovšia správa

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz