Počasie predpoveď na štvrtok 17. februára 2022 premenlivá, spočiatku veľká oblačnosť a na väčšine územia dážď, neskôr prehánky

Dnes bude premenlivá, spočiatku veľká oblačnosť a na väčšine územia dážď, neskôr prehánky. Od cca 1400 m, neskôr na severe už od 1000 m sneženie.

Najvyššia denná teplota 5 °C až 10 °C, na západe a miestami aj na juhu stredného a východného Slovenska 12 °C až 17 °C. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 0 °C , k večeru ochladzovanie.

Južný až juhozápadný, postupne prevažne západný vietor 4 až 11 m/s (15 až 40 km/h), miestami okolo 13 (45 km/h), v nárazoch do 23 m/s (85 km/h), na juhozápade a v Popradskej kotline okolo 16 m/s (60 km/h) a tam v nárazoch až do 28 m/s (100 km/h). Na horách mohutná víchrica až orkán.





Predpokladané množstvo zrážok: do 6 mm, miestami okolo 10 mm / nad 1500 mm do 15 cm snehu





Odporúčame:

Počasie na 10 dní













Trvanie ročných období sa bude postupne meniť. Ktoré z nich bude najdlhšie?







Počasie pranostiky Február

Čo január zameškal, to február doháňa.

Keď je február na sneh bohatý, býva marec suchý.

Február biely, mrazivý, nádej na úrodu posilí.

Keď je vo februári mokro, v auguste je sucho.

Mnoho snehu, mnoho sena.

Biely február pole silí.

Ak sa mačka vo februári vyhrieva na slnku, tak sa v marci bude vyhrievať pri peci.

Ak sa cez február zima nevysilí, nuž nám i Veľká noc bude v zimnej chvíli.

Ak je február veľmi mierny, je jarný čas potom biedny.

Keď je suchý február, je mokrý august.

Februárová voda - pre polia škoda.

Februárové slnko je falošné.





Keď v tomto mesiaci Mliečna cesta na nebi jasná, budúci rok bude hojný.

Ak vo februári nalapané vtáčky sú tučné, to znamená ešte sneh a zimu.

Keď vo februári žaby zakŕkajú, veľmi slabú úrodu gazdovia zvážajú.

Keď vo februári škovránok spieva, bude aj v apríli zima.

Ak február muchy vymámi, marec ich podlávi.





Odporúčame:

Predpoveď počasia





Odporúčame:

Horoskop na dnes





Výstrahy ku dňu 17. 02. 2022

Horská záchranná služba /hzs.sk/





Vysoké Tatry

Dnes sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 45 - 50 m/s (160 - 180 km/h). Snehová pokrývka je nerovnomerne rozložená. Povrch snehu je na mnohých miestach zľadovatený a vyfúkaný od vetra. Uzavretý je modro značený turistický chodník medzi Tatranskou Štrbou a Štrbským plesom. Od 1.11.2021 platí uzávera turistických chodníkov.

Nízke Tatry

Dnes sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 45 - 50 m/s (160 - 180 km/h). Povrch snehu je v miestami zľadovatelý a vyfúkaný od vetra. Odporúčame mať so sebou stúpacie železá (mačky). Upozornenie: Z dôvodu množstva popadaných stromov sú ťažko priechodné: červený TZCH od Širokej doliny smerom na Peknú vyhliadku, červený TZCH z Ludrovej na Salatín. Zelený TZCH zo Salatína a takmer prvá polovica zostupu je ťažko priechodná (kvôli kosodrevine), v druhej polovici trasy zasahujú do chodníka popadané stromy, ktoré je potrebné na mnohých miestach obchádzať. Uvedené terény sú obchádzanie, preliezanie a tiež slabé turistické značenie ťažko priechodné a náročné aj na orientáciu. Ďalej upozorňujeme turistov, že niektoré turistické trasy boli pre schodnosť pozmenené, preto sa nemusia zhodovať ich GPS súradnice s mapovými podkladmi. Zelený TZCH, vedúci od jaskyne Slobody do Iľanovského sedla, je v dolnom úseku ťažšie priechodný z dôvodu strhnutého mostíka. Žltý turistický chodník od Králičky do Bocianskeho sedla je v strmom úseku na cca troch metroch ťažko priechodný z dôvodu zosuvu pôdy, zvýšte preto opatrnosť, prípadne sa úseku vyhnite. Kvôli bujnej vegetácii sú ťažko priechodné Dolina Zelenská Mlynná (žltý TZCH od rázcestia s Pošovou Mlynnou až po hornú hranicu lesa) a Kumštova dolina (zelený TZCH od hornej hranice lesa až po napojenie na lesnú cestu - cca 1200 m n. m.). Tiež je ťažko priechodný žltý TZCH vedúci od Demänovskej jaskyne slobody na Sinú. Modro značený TZCH sedlo pod Kúpeľom - Poludnica je spriechodnený. Na trase Šuňava – Pred Soľankou (žltý TZCH) je cez Čierny Váh zrušený mostík a brodenie cez rieku je problematické. Chceme požiadať turistov, ak majú informácie o neschodnosti ďalších TZCH, aby ich poskytli HZS.

Západné Tatry

Dnes sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 45 - 50 m/s (160 - 180 km/h). Hrebeň Západných Tatier je zľadovatený, neodporúčame pohyb menej skúseným turistom ako aj turistom bez potrebnej zimnej výzbroje - horolezecké stúpacie železá, cepín!!! Zelený TZCH Svorad - Špania - Lomnô (Lomné) a zelený TZCH Prosečné - Dol. Borovianky je zle značený, s obmedzenou priechodnosťou (množstvo popadaných stromov a zarastený malinčím). V ústí Kamenistej doliny od Permonu (modré značenie), je zničená lávka cez potok. . Na magistrále zo Žiarskej doliny do Račkovej doliny je silne poškodený mostík cez Trnovský potok, prechod po ňom je nebezpečný. Strhnuté a v zlom technickom stave sú aj mostíky v Bobroveckej doline.

Malá Fatra

Dnes sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 38 - 44 m/s (135 - 160 km/h). Na túry odporúčame použiť kompletnú zimnú výstroj a výzbroj. Niektoré úseky chodníkov v Malej Fatre sú tvrdé, premrznuté a zľadovatené. Upozorňujeme, že letné turistické značkovanie spĺňa svoju funkciu v plnom rozsahu len v období bez snehovej pokrývky. Po hrebeni Malej Fatry odporúčame pohyb len po zimnom tyčovom značení. Pri zníženej viditeľnosti (tma, hmla, silný vietor) a zvýšenom lavínovom nebezpečenstve NEODPORÚČAME prechod hrebeňa v časti Suchý - Malý Kriváň - Bublen. Tento úsek nie je značený zimným tyčovým značením, je náročný na orientáciu a chodník prechádza lavínovým terénom! preto odporúčame stúpacie železá!

Veľká Fatra

Dnes sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 38 - 44 m/s (135 - 160 km/h). Povrch snehu je miestami zľadovatený a vyfúkaný od vetra. Miestami je ale vysoká vrstva nového a nafúkaného snehu až do výšky 1,5m hlavne v záveterných miestach. Zvýšte opatrnosť! Odporúčame turistickú navigáciu, turistické paličky, mačky, snežnice alebo ski alp lyže pre uľahčenie pohybu. Ferrata Dve veže v Liptovských Revúcach je zatvorená. Netreba zabúdať, že sa začína stmievať už pred 16:00 a je nutné tomu prispôsobiť plánovanie túr a vybavenie. Chceme požiadať turistov, ak majú informácie o neschodnosti ďalších TZCH, aby ich poskytli HZS. Pomôžete ostatným turistom, ďakujeme.

Lučanská Malá Fatra

Dnes sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 38 - 44 m/s (135 - 160 km/h). Povrch snehu je v miestami zľadovatelý a vyfúkaný od vetra. Odporúčame mať so sebou stúpacie železá (mačky). Na niektorých turistických trasách je možný výskyt popadaných stromov a konárov. Ferrata HZS na Martinských holiach od 1.11. otvorená , dbajte na bezpečnosť a používajte ferratový set.Ferrata ohrozena sneh.splazmy,doporucujeme do ferrat.trasy NEVSTUPOVAT.!!!

Slovenský raj

Dnes sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 38 - 44 m/s (135 - 160 km/h). Turistické chodníky sú miestami zľadovatené, technické zariadenia v tiesňavách sú namrznuté, zvýšte opatrnosť, šmýka sa! Drevené rebríky v rokline Veľký Sokol sú v zlom technickom stave, prechod roklinou je náročný. V zlom technickom stave je tiež sústava drevených rebríkov v doline Bieleho potoka a to od ústia Kyseľa po Klauzy - zelený TZCH.

Stredné Beskydy

Dnes sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 38 - 44 m/s (135 - 160 km/h). Upozorňujeme na rýchlosť vetra, ktorý môže dosahovať rýchlosť v nárazoch 30 m/s (110 km/h). V pohorí sa nachádza od 80 do 120cm snehu. Pohyb v hlbokom snehu je obzvlášť náročný preto odporúčame dobre zvážiť každú túru.

Kysuce - Oščadnica

Dnes sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 38 - 44 m/s (135 - 160 km/h). V pohorí sa nachádza 25-40cm snehu, pohyb bez lyží / snežníc je veľmi náročný. Na niektorých turistických trasách je možný výskyt popadaných konárov. Nezabúdajte, že sa začína stmievať už pred 16:00-tou hodinou.

Kremnica - Skalka

Dnes sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 38 - 44 m/s (135 - 160 km/h). Povrch snehu je v miestami zľadovatelý a vyfúkaný od vetra. Odporúčame mať so sebou stúpacie železá (mačky). Upozorňujeme na sezónnu uzáveru všetkých ferratových zaistených ciest na Skalke z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok. Uzávera bude platiť od 25.11.2021 do 31.5.2022. Technické zabezpečovacie zariadenia Via ferraty / oceľové laná, stúpačky, mosty, rebríky / sú obalené súvislou vrstvou ľadu a snehu, hrozí tu veľké nebezpečenstvo pošmyknutia a pádu. Nevstupujte na ferratu!!!

Poloniny

Dnes sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 38 - 44 m/s (135 - 160 km/h). Na žltom TZCH v úseku Poľana - Riaba skala prebieha ťažba dreva, preto zvýšte pozornosť. V celom pohorí je súvislá snehová pokrývka. Na hrebeni Bukovských vrchov sa nachádza cca 150 cm snehu, vplyvom vetra sa vytvorili na niektorých miestach jazyky a záveje.

Na počasie je citlivejšie nežnejšie pohlavie a starší ľudia, ale dokáže potrápiť aj mladšie ročníky







Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?