Počasie predpoveď na stredu 11. augusta 2021 malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť

Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele, najmä na severe a východe, prehánky alebo búrky aj intenzívne a s krúpami!

Najvyššia teplota 25 °C až 30 °C, na Orave a pod Tatrami okolo 23 °C. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 15 °C.

Slabý, miestami severozápadný až severný vietor 2 až 7 m/s (5 až 25 km/h), pri búrkach zosilnie.

Predpokladané množstvo zrážok: do 2 mm, na severe a východe do 5 mm, pri búrkach ojedinele okolo 25 mm.

Pre východ Slovenska platí od 12:00 do 17:00 výstraha prvého stupňa pred búrkami.





Ide o okresy Gelnica, Košice mesto a okolie, Spišská Nová Ves a takmer všetky okresy v Prešovskom kraji okrem Sniny. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej webovej stránke.





Zároveň upozornil, že s búrkami môžu byť spojené krátkodobé, no intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 – 40 mm a nárazy vetra rýchlosť 18 – 23 m/s (65 – 85 km/h).









Počasie pranostiky August

Keď je v prvom augustovom týždni teplo, bude biela zima.

Aký je august spočiatku, taký bude až do konca.





Suchý august - suché víno, mokrý august - vodnaté víno.

Keď august páli, bude páliť aj víno.





Dážď, ktorý v auguste do obeda prší, skorej ako obed minie sa usuší.

Ak v auguste nieto rosy, môžeme búrku očakávať.

Čo august nedopečie, to september nedovarí.

V auguste veľké rosy zvestujú pekné časy.





Severné vetry keď v auguste dujú, opadanie úrody spôsobujú.

Severné vetry v auguste prinášajú stále počasie.

Silné mrazy v auguste oznamujú dobrú chvíľu.

Víchristý august - daždivý september.

August k zime hľadí a rád vodu cedí.





Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.