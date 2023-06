Počasie predpoveď na Sobotu 23. Januára 2021 oblačno až zamračené

Dnes bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky. Vo vysokých, popoludní na západe postupne aj v stredných polohách sneženie. Ojedinele, najmä v Banskobystrickom kraji, hmlisto.

Najvyššia denná teplota 5 °C až 11 °C, na juhozápade a krajnom východe lokálne do 13 °C, popoludní na západe ochladzovanie. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 0 °C.

Prevažne južný, na západe popoludní postupne západný vietor 3 až 10 m/s, v nárazoch ojedinele okolo 15 m/s (10 až 35, 55 km/h), v Banskobystrickom kraji miestami len slabý vietor. Na horách búrlivý vietor až víchrica.





Predpokladané množstvo zrážok: do 10 mm, na južných návetriach hôr miestami okolo 15 mm / vo vysokých polohách 5 až 15 cm snehu





Odporúčame:

Počasie na 10 dní

























Počasie: Zima alergikov potrápi tiež, po peľovej sezóne prichádzajú alergény vyskytujúce sa v obydliach











Ovplyvňuje šírenie koronavírusu počasie? Vedci identifikovali dva rizikové faktory







Zjazdnosti ciest

Všetky sledované diaľničné úseky na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý.





Cesty I., II. a III. triedy na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. V hornatejších oblastiach Slovenska sa miestami vyskytuje kašovitý alebo utlačený sneh hr. 1 - 2 cm. Na ceste II/578 Skalka - Kremnica a II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie je na vozovke utlačený alebo kašovitý sneh hr. 4-5 cm.





Horské prechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý. Na HP Čertovica, Dobšiná, Súľová a Grajnár sa nachádza kašovitý sneh hr. 1 - 2 cm.

UPOZORNENIE PRE VODIČOV:

Znížená dohľadnosť do 100 m je z dôvodu prehánok v lokalite Lipany. Hmla s dohľadnosťou do 100 m je v lokalite Slovenské Kľačany. Dážď v lokalite Čertovica a sedlo Besník a hmla v lokalitách Spišská Nová Ves, Mníšek nad Hnilcom a Bertotovce znížila dohľadnosť do 200 m.

V okolí Lipian sa na cestách vytvárajú snehové jazyky!

Snehové reťaze pre všetky vozidlá sú nutné na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá.





Pozor! Na vlhkých a mokrých cestách sa pri nízkych teplotách môže vytvárať námraza až poľadovica!

Pre nákladné vozidlá nad 12 m dĺžky je uzatvorený HP Príslop (cesta I/78).

Pre vozidlá nad 12 m dĺžky sú po celú zimnú sezónu uzatvorené HP Fačkovské sedlo (cesta I/64) a HP Šútovce (cesta III/1774).

Cesta II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie je uzavretá - v zime nie je udržiavaná.





Hnevajú vás nepresné predpovede počasia? Nový model to môže zmeniť. Dokáže simulovať počasie na celom svete.







Počasie pranostiky Január

V januári veľa dažďa, ale snehu málo, záhradám i poliam vždycky škodievalo.

Na počiatku roku keď sú mokré časy, od hnevu si vinár bude šklbať vlasy.

Keď január vodu pustí , v ľad ju zas marec zhustí.

Dážď, keď nesie január, neteší sa hospodár.

Januárové dažde, siatinám nešťastie.





Keď január nie je pod snehom, beda poliam, lúkam a vrchom.

Beda tomu roku, v ktorom v januári tráva rastie.

Keď nie je zima v januári, bude v apríli a v máji.

Keď je v januári teplo, siaha bieda až na dno.

Keď rastie tráva v januári, zle rastie v lete.

Čo január zazelená, to máj spáli.

Teplý január - poľutuj bože!

Biely január, zelený máj, plné stodoly a staje, dobre je na gazdovskom dvore.

Keď je január studený a mrazivý, poľu a ľuďom je priaznivý.

V januári mráz - teší nás, v januári voda - to je večná škoda.

V januári sneh a blato, vo februári mnoho mrazov zato.

Keď duje v januári severák, žito bude dobre sypať.

Keď je v januári mnoho snehu, býva marec suchý.

Mnoho snehu v januári, málo vody v apríli a máji.

Keď je január biely, november je zelený.

Január dobrý je, keď chotár biely je.

Január studený, marec teplý.





Odporúčame:

Predpoveď počasia









Odporúčame:

Horoskop na dnes





Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?