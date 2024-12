Počasie predpoveď na Sobotu 2. Januára 2021 oblačno až zamračené, hmlisto

Dnes bude oblačno až zamračené, hmlisto. Postupne miestami, zmenšená oblačnosť.

Miestami slabé sneženie, v nížších polohách aj dážď. Zrána aj poľadovica. Najvyššia denná teplota 3 °C až 9 °C, v údoliach stredného Slovenska a Horného Spiša ojedinele okolo 1 °C.

Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 0 °C. Juhovýchodný až južný vietor 3 až 9 m/s (10 až 30 km/h), ojedinele

v nárazoch okolo 14 m/s (50 km/h). Na strednom Slovensku a k večeru aj na východe územia miestami slabý vietor. Spočiatku na hrebeňoch hôr prudký až búrlivý vietor.





Predpokladané množstvo zrážok: do 1 mm





Zjazdnosti ciest

Všetky sledované diaľničné úseky a úseky rýchlostných ciest na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami suchý.

Cesty I., II. a III. triedy na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. V hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska je miestami na vozovke kašovitý alebo utlačený sneh hr. 1 - 2 cm. Na ceste II/578 Skalka - Kremnica je na vozovke utlačený sneh hr. 3 cm. Miestami zľadovatený sneh do hr. 1 cm sa nachádza na cestách I/67 Dedinky - Ostrá Skala, II/533 Gemerská Poloma - sedlo Súľová a II/535 odb. Dobšiná - Palcmanská Maša a na cestách III. triedy v oblasti Haligoviec a Spišskej Starej Vsi.

Horské prechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý. Na HP Besník, Čertovica, Dobšiná, Vrchslatina, Súľová, Huty a Grajnár sa na vozovkách miestami vyskytuje čerstvý až kašovitý sneh hr. 1 cm.

UPOZORNENIE PRE VODIČOV:

Pozor! Na ceste II/543 Hniezdne - Lysá nad Dunajcom je poľadovica!

Hmla s dohľadnosťou do 100 m sa vyskytuje v oblasti Makova.

Pozor! Na vlhkých a mokrých cestách sa pri nízkych teplotách môže vytvárať námraza až poľadovica!

Pre vozidlá nad 10 m dĺžky je po celú zimnú sezónu uzatvorený HP Šútovce (cesta III/1774).

Pre vozidlá nad 12 m dĺžky je po celú zimnú sezónu uzatvorený HP Fačkovské sedlo (cesta I/64).

Cesta II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie je uzavretá - v zime nie je udržiavaná.





Počasie pranostiky Január

V januári veľa dažďa, ale snehu málo, záhradám i poliam vždycky škodievalo.

Na počiatku roku keď sú mokré časy, od hnevu si vinár bude šklbať vlasy.

Keď január vodu pustí , v ľad ju zas marec zhustí.

Dážď, keď nesie január, neteší sa hospodár.

Januárové dažde, siatinám nešťastie.





Keď január nie je pod snehom, beda poliam, lúkam a vrchom.

Beda tomu roku, v ktorom v januári tráva rastie.

Keď nie je zima v januári, bude v apríli a v máji.

Keď je v januári teplo, siaha bieda až na dno.

Keď rastie tráva v januári, zle rastie v lete.

Čo január zazelená, to máj spáli.

Teplý január - poľutuj bože!

Biely január, zelený máj, plné stodoly a staje, dobre je na gazdovskom dvore.

Keď je január studený a mrazivý, poľu a ľuďom je priaznivý.

V januári mráz - teší nás, v januári voda - to je večná škoda.

V januári sneh a blato, vo februári mnoho mrazov zato.

Keď duje v januári severák, žito bude dobre sypať.

Keď je v januári mnoho snehu, býva marec suchý.

Mnoho snehu v januári, málo vody v apríli a máji.

Keď je január biely, november je zelený.

Január dobrý je, keď chotár biely je.

Január studený, marec teplý.





Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.