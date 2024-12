Počasie predpoveď na Pondelok 4. Marca 2024 malá, miestami zväčšená oblačnosť

Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele slabé zrážky. Spočiatku lokálne zamračené nízkou oblačnosťou alebo hmla, najmä na východe a v Banskobystrickom kraji.

Najvyššia denná teplota 13°C až 19°C, na Orave a Horehroní ojedinele okolo 12 °C. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 5 °C.

Prevažne južný vietor 2 až 7 m/s (5 až 25 km/h), na strednom a východnom Slovensku spočiatku slabý vietor.





Predpokladané množstvo zrážok: do 1 mm / od 1900 m do 1 cm snehu





Počasie pranostiky Marec

Keď chceš mať zemiaky skoro v hrnci, zasaď ich v marci.

Kto nenasial hrachu v marci, nebude ho variť v hrnci.

Obleč si aj kožuch, ale zemiaky v marci zasaď.

V kožuchu sej jarinu, v košeli oziminu.

Marcové jačmene sú najlepšie.

Najlepšie sliepky sú marcové.

Ide marec, poberaj sa starec.

V marci prach, istý hrach.

Lepšie, keď ťa zima chveje, než marcové slnko hreje.

Marcový sneh jed, aprílový hnoj.

Marcový sneh žnie chlieb.

Marec chytí tiež za palec.

Ak máš v marci lúku vytopenú, nič si z toho nerob, zaraduj sa senu.

Daždivý marec je roľníkovo nešťastie, no suchý apríl ešte horšie.

Jedna marcová brázda lepšia ako desať aprílových.

Koľko je v marci rosy, toľko v máji mrazu.

Keď je marec daždivý, bude suché leto.

Ak v marci prší, tak bude v júni pršať.

Suchý marec, mokrý apríl, studený máj, vrchovaté stodoly a sena plný háj.

Keď je v marci veľa vetrov a v apríli veľa dažďov, nasleduje pekný máj.

Ak marec orie a apríl je studený, mnohé vetry nesú máj krásne zelený.

Ak v marci kukučka kuká a bocian klepotá, dočkáme sa teplého leta.

Vidíš v marci chlapa nahatého, volíš vidieť vlka chlpatého.

Marcový prach a májové blato, to je sedliakovi nad zlato.

Kto v marci blchu nezabije, môže v lete spokojne spať.

Suchý marec, mokrý máj, bude žitko ako háj.

Keď je marec teplý, je apríl chladný.

Marec bez vody, apríl bez trávy.

Cítite sa v posledných dňoch zle, neviete spať alebo ste agresívny? Príčinu odhalili už pred 70 rokmi

Meteosenzitivita označuje citlivosť ľudí na meteorologické javy. Niektoré zdroje uvádzajú, že meteosenzitívnych je až 70 percent obyvateľstva, pričom vyššie percento z nich žije v priemyselne vyspelých štátoch.

Na počasie je citlivejšie nežnejšie pohlavie a starší ľudia, ale dokáže potrápiť aj mladšie ročníky, tehotné ženy a deti, ako aj astmatikov či reumatikov. Okrem bolestí alebo problémov s tlakom dokáže spôsobiť aj vzostup agresivity a zhoršenie psychických problémov.





Medzi najčastejšie ťažkosti patrí bolesť hlavy, únava, ospalosť, znížený prah bolesti, bolesť jaziev, svalov, tráviace ťažkosti, zmeny nálad, nechutenstvo, problémy s tlakom, ale aj poruchy spánku.

Nemeckí lekári

„Mnoho ľudí trpí pri zmenách počasia podráždenosťou, zníženou koncentráciou a ich reakcie sú výrazne pomalšie,“ uvádza doktorka Beata Havelková, odborníčka Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP).

Meteosenzitívni ľudia navyše cítia rôzne zdravotné neduhy ešte skôr, ako sa počasie zmení. Všimli si to nemeckí lekári už v 50-tych rokoch minulého storočia, keď sa im pri určitých typoch počasia začali v čakárňach objavovať pacienti s rovnakým zdravotným problémom.





Lekári následne spojili sily s meteorológmi a už na začiatku 60-tych rokov sa v predpovediach počasia v Nemecku objavovalo aj číslo, ktorým sa charakterizoval vplyv počasia na človeka a bližšie sa opísali aj prípadné zdravotné problémy.

5 rizikových stupňov

U nás dnes rozlišujeme päť rizikových stupňov, ktoré vyjadrujú intenzitu pôsobenia počasia na meteosenzitívnych ľudí. Liek na meteosenzitivitu neexistuje, preto sa veľa ľudí necháva „viesť“ práve takouto biopredpoveďou.





K najnebezpečnejším poveternostným situáciám patria napríklad postup frontálneho rozhrania, kedy sa skokom mení počasie, ale tiež dlhotrvajúce vlny horúčav, dusné počasie v lete alebo pred búrkou.

„Ale aj špecifický typ vetra, takzvaný fén, spôsobuje veľké problémy. Je dokázané, že môže priniesť aj vzostup agresivity a zvýrazniť psychické problémy,“ vysvetlila Miriam Jarošová, meteorologička zo Žilinskej univerzity v Žiline.

Kto si má dať pozor?

Zmeny počasia sprevádzajú prudké zmeny tlaku vzduchu, ktorý zase vplýva na zmenu krvného tlaku. U ľudí trpiacich kardiovaskulárnymi ochoreniami to môže vyvolať prudkú reakciu a spôsobiť zmeny srdcového rytmu, búšenie srdca, dýchavičnosť či dokonca kolaps.

U ľudí trpiacich migrénami môže náhla zmena počasia vyvolať aj nepríjemný a bolestivý záchvat. Pozor by si mali dávať aj ľudia po úrazoch a tí, ktorí majú oslabenú imunitu. Nepríjemne sa preto v tomto období môžu cítiť aj pacienti, ktorí prekonali ochorenie COVID-19.

Príčinou meteosenzitivity sú poruchy normálneho priebehu adaptačných reakcií organizmu na zmeny atmosférického tlaku, teploty a vlhkosti vzduchu. Vplyv počasia však nie je stále rovnaký.

Ako si pomôcť?

Niekedy je reakcia organizmu prudká, inokedy sú prejavy menej nápadné. Závisí to od aktuálneho zdravotného stavu, ale aj psychického rozpoloženia. Veľkú mieru tu zohráva aj vek, telesná kondícia a zdravotný stav.

Negatívny vplyv počasia na zdravie sa dá znížiť pohybom, vďaka športu sa telo stáva odolnejšie. Podstatnou je aj strava bohatá na vitamíny, minerály a bielkoviny. Telo potrebuje doplniť najmä magnézium a vitamín C.





Netreba zabúdať ani na pravidelný pohyb na čerstvom vzduchu, a to v každom počasí. Dobrou prevenciou je aj saunovanie a otužovanie studenou vodou.

Vysoké teploty počas dňa i noci nie sú bežné systémy počasia z minulosti, ide o dôsledok klimatických zmien

Extrémne horúčavy, ktoré sa vyskytujú v krajinách po celom svete, sú „nebezpečné“ a predstavujú „rýchlo rastúce zdravotné riziko“, varovala Svetová meteorologická organizácia (WMO) Organizácie Spojených národov (OSN). Informuje o tom spravodajský portál CNN.

Nebezpečné vlny horúčav

„Vlny horúčav patria k najsmrteľnejším prírodným hrozbám, pričom každoročne spôsobujú státisíce úmrtí, ktorým sa dalo predísť,“ povedal v utorok na tlačovej konferencii hlavný poradca organizácie pre extrémne horúčavy John Nairn.

Horúčavy pritom podľa neho predstavujú rýchlo rastúce zdravotné riziko „v dôsledku zvýšenej rýchlej urbanizácie, zvyšujúcich sa extrémnych teplôt a starnúcej populácie“.

Dôsledok klimatických zmien

Nairn tiež pred novinármi v Ženeve zdôraznil dôsledky extrémnych horúčav na zdravie vrátane skutočnosti, že opakované vysoké nočné teploty sú „obzvlášť nebezpečné“ a môžu viesť k „zvýšenému počtu prípadov srdcových infarktov a úmrtí“, pretože telo sa nedokáže zotaviť z trvalého tepla počas dňa.

„Toto nie sú bežné systémy počasia z minulosti,“ upozornil tiež Nairn a dodal, že „prišli ako dôsledok klimatických zmien. … Bude to pokračovať a bude to trvať ešte nejaký čas. Musíte to zvrátiť. Musíte napraviť klímu, aby ste to zmenili. Je to globálne otepľovanie a bude to nejaký čas pokračovať“.

Zažívame najteplejší rok v histórii. Teplota v októbri bola najvyššia od začiatku meraní

Je „prakticky isté“, že rok 2023 bude najteplejším v histórii vedenia záznamov. Konštatujú to viaceré vedecké orgány vo svete po tom, ako údaje európskej klimatickej služby Copernicus ukázali, že október mal mimoriadne vysoké teploty. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

V dôsledku emisií uhlíka a klimatického fenoménu El Ni?o bol október už piaty rekordne teplý mesiac v rade. Globálne priemerné teploty vzduchu boli podľa Copernicusu v danom mesiaci o 0,4 stupňa Celzia vyššie ako predchádzajúce najvyššie teploty v októbri 2019.





Tiež bol október o 1,7 stupňa Celzia teplejší ako predindustriálny priemer, a teda obdobie predtým, ako ľudia začali vo veľkom spaľovať fosílne palivá.

Najteplejší rok v histórii

„Skutočne nevidíme žiadne známky toho, že by sa tohtoročná séria výnimočných mesiacov, v ktorých boli zaznamenané rekordy, v dohľadnej dobe skončí,“ povedal pre BBC News klimatológ Zeke Hausfather z Berkeley Earth.





„A v tomto bode je vo všetkých súboroch údajov prakticky isté, že rok 2023 bude najteplejším rokom v histórii. To je viac ako 99% šanca,“ dodal.

Pokračovanie aj v roku 2024

Je v podstate nevyhnutné, že rok 2023, ktorý sprevádzali vlny horúčav, záplavy a požiare, bude najteplejší v histórii záznamov. Je totiž mimoriadne nepravdepodobné, že posledné dva mesiace tohto roka zvrátia daný trend, keďže vysoké teploty vo svete pokračujú aj v novembri.

Počet dní, ktoré prekročili politicky významný prah otepľovania 1,5 stupňa Celzia, už dosiahol nové maximum. Júl bol taký teplý, že mohol byť najteplejším mesiacom za posledných 120-tisíc rokov, zatiaľ čo priemerné septembrové teploty prekonali predchádzajúci rekord o neuveriteľného 0,5 stupňa Celzia. Odborníci odhadujú, že extrémne globálne teploty budú pokračovať aj v roku 2024.

Dôsledky rekordných teplôt

Vedci poukazujú aj na to, že rekordné teploty majú vo svete vážne dôsledky.

„Skutočnosť, že vidíme tento rekordne horúci rok, znamená rekordné ľudské utrpenie. Počas tohto roka extrémne horúčavy a suchá, ktoré tieto extrémne teploty ešte zhoršili, spôsobili tisíce úmrtí, spôsobili, že ľudia prišili o živobytie, boli vysídlení a tak ďalej. Toto sú rekordy, na ktorých záleží,“ povedala klimatologička Friederike Otto z Imperial College London.





Horoskopy na dnes Piatok 20. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 20. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dávajte si pozor. Vaša nervová sústava je napätá. Nesnažte sa riešiť zložité úlohy. S partnerom sa vyberte niekam medzi ľudí, možno sa vyhnete zbytočným konfliktom.

Býk 21.4. - 21.5.

Zas bude pre vás všetko priveľmi pomalé. Nepodliehajte netrpezlivosti, svoj cieľ dosiahnete včas, aj keď nie bez problémov. Zatiaľ sa venujte nejakej metóde dobrej relaxácie.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Bude sa vám dariť, len nezabudnite na opatrné počínanie s deťmi, partnerom alebo spoločníkom. Vzniknutý konflikt by mohol mať rozsiahle následky.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše návrhy sa dnes stretnú zväčša so súhlasom okolia. Proti bude iba jedna osoba, na ktorú neplatia strohé argumenty, ale za všetkým hľadá hlbší zmysel. Skúste jej ho poskytnúť.













Všetky Horoskopy Piatok 20. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu