Počasie predpoveď na pondelok 24. januára 2022 jasno až polooblačno

Dnes bude jasno až polooblačno. Zrána ojedinele zamračené nízkou oblačnosťou.

Najvyššia denná teplota -4 °C až 0 °C, na juhozápade a na juhu stredného Slovenska do 2 st. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo -6 °C.

Slabý premenlivý, na juhovýchode spočiatku severný vietor do 5 m/s (20 km/h).

Predpokladané množstvo zrážok: dnes bez zrážok





Počasie pranostiky Január

Aký január, taký jún.

V januári veľa dažďa, ale snehu málo, záhradám i poliam vždycky škodievalo.

Na počiatku roku keď sú mokré časy, od hnevu si vinár bude šklbať vlasy.

Keď január vodu pustí , v ľad ju zas marec zhustí.

Dážď, keď nesie január, neteší sa hospodár.

Januárové dažde, siatinám nešťastie.





Keď január nie je pod snehom, beda poliam, lúkam a vrchom.

Beda tomu roku, v ktorom v januári tráva rastie.

Keď nie je zima v januári, bude v apríli a v máji.

Keď je v januári teplo, siaha bieda až na dno.

Keď rastie tráva v januári, zle rastie v lete.

Čo január zazelená, to máj spáli.

Teplý január - poľutuj bože!

Biely január, zelený máj, plné stodoly a staje, dobre je na gazdovskom dvore.

Keď je január studený a mrazivý, poľu a ľuďom je priaznivý.

V januári mráz - teší nás, v januári voda - to je večná škoda.

V januári sneh a blato, vo februári mnoho mrazov zato.

Keď duje v januári severák, žito bude dobre sypať.

Keď je v januári mnoho snehu, býva marec suchý.

Mnoho snehu v januári, málo vody v apríli a máji.

Keď je január biely, november je zelený.

Január dobrý je, keď chotár biely je.

Január studený, marec teplý.





Predpoveď počasia





Výstrahy ku dňu 24. 01. 2022

Horská záchranná služba /hzs.sk/





Vysoké Tatry

Počas dnešného dňa, noci a zajtrajšieho rána sa očakáva prílev chladného vzduchu, vďaka čomu sa teploty môžu blížiť až k -20°C. Povrch snehu je vzľadovatený a vyfúkaný od vetra. Odporúčame mať so sebou zimnú výzbroj a výstroj. Uzavretý je modro značený turistický chodník medzi Tatranskou Štrbou a Štrbským plesom. Od 1.11.2021 platí uzávera turistických chodníkov.

Nízke Tatry

Počas dnešného dňa, noci a zajtrajšieho rána sa očakáva prílev chladného vzduchu, vďaka čomu sa teploty môžu blížiť až k -20°C. Povrch snehu je v miestami zľadovatelý a vyfúkaný od vetra. Odporúčame mať so sebou stúpacie železá (mačky). Upozornenie: Z dôvodu množstva popadaných stromov sú ťažko priechodné: červený TZCH od Širokej doliny smerom na Peknú vyhliadku, červený TZCH z Ludrovej na Salatín. Zelený TZCH zo Salatína a takmer prvá polovica zostupu je ťažko priechodná (kvôli kosodrevine), v druhej polovici trasy zasahujú do chodníka popadané stromy, ktoré je potrebné na mnohých miestach obchádzať. Uvedené terény sú obchádzanie, preliezanie a tiež slabé turistické značenie ťažko priechodné a náročné aj na orientáciu. Ďalej upozorňujeme turistov, že niektoré turistické trasy boli pre schodnosť pozmenené, preto sa nemusia zhodovať ich GPS súradnice s mapovými podkladmi. Zelený TZCH, vedúci od jaskyne Slobody do Iľanovského sedla, je v dolnom úseku ťažšie priechodný z dôvodu strhnutého mostíka. Žltý turistický chodník od Králičky do Bocianskeho sedla je v strmom úseku na cca troch metroch ťažko priechodný z dôvodu zosuvu pôdy, zvýšte preto opatrnosť, prípadne sa úseku vyhnite. Kvôli bujnej vegetácii sú ťažko priechodné Dolina Zelenská Mlynná (žltý TZCH od rázcestia s Pošovou Mlynnou až po hornú hranicu lesa) a Kumštova dolina (zelený TZCH od hornej hranice lesa až po napojenie na lesnú cestu - cca 1200 m n. m.). Tiež je ťažko priechodný žltý TZCH vedúci od Demänovskej jaskyne slobody na Sinú. Modro značený TZCH sedlo pod Kúpeľom - Poludnica je spriechodnený. Na trase Šuňava – Pred Soľankou (žltý TZCH) je cez Čierny Váh zrušený mostík a brodenie cez rieku je problematické. Chceme požiadať turistov, ak majú informácie o neschodnosti ďalších TZCH, aby ich poskytli HZS.

Západné Tatry

Počas dnešného dňa, noci a zajtrajšieho rána sa očakáva prílev chladného vzduchu, vďaka čomu sa teploty môžu blížiť až k -20°C. Hrebeň Západných Tatier je zľadovatený, neodporúčame pohyb menej skúseným turistom ako aj turistom bez potrebnej zimnej výzbroje - horolezecké stúpacie železá, cepín!!! Aj v nižších polohách, kde sa sneh odtopil, sa môžu vyskytovať ľadové úseky !! Povrch snehu je v miestami zľadovatený a vyfúkaný od vetra. Aj tu odporúčame mať so sebou stúpacie železá (mačky). Zelený TZCH Svorad - Špania - Lomnô (Lomné) a zelený TZCH Prosečné - Dol. Borovianky je zle značený, s obmedzenou priechodnosťou (množstvo popadaných stromov a zarastený malinčím). V ústí Kamenistej doliny od Permonu (modré značenie), je zničená lávka cez potok. Rovnako tak je dlhodobo strhnutá lávka cez potok v Bystrej doline, . Na magistrále zo Žiarskej doliny do Račkovej doliny je silne poškodený mostík cez Trnovský potok, prechod po ňom je nebezpečný. Strhnuté a v zlom technickom stave sú aj mostíky v Bobroveckej doline.

Malá Fatra

Počas dnešného dňa, noci a zajtrajšieho rána sa očakáva prílev chladného vzduchu, vďaka čomu sa teploty môžu blížiť až k -15°C. Na túry odporúčame použiť kompletnú zimnú výstroj a výzbroj. Upozorňujeme, že letné turistické značkovanie spĺňa svoju funkciu v plnom rozsahu len v období bez snehovej pokrývky. Po hrebeni Malej Fatry odporúčame pohyb len po zimnom tyčovom značení. Pri zníženej viditeľnosti (tma, hmla, silný vietor) a zvýšenom lavínovom nebezpečenstve NEODPORÚČAME prechod hrebeňa v časti Suchý - Malý Kriváň - Bublen. Tento úsek nie je značený zimným tyčovým značením,je náročný na orientáciu a chodník prechádza lavínovým terénom ! Niektoré úseky chodníkov v Malej Fatre aj hrebeň sú tvrdé premrznuté a zľadovatelé preto odporúčame stúpacie železá!!! v priebehu dňa sa očakáva sneženie.

Veľká Fatra

Počas dnešného dňa, noci a zajtrajšieho rána sa očakáva prílev chladného vzduchu, vďaka čomu sa teploty môžu blížiť až k -15°C. Povrch snehu je miestami zľadovatelý a vyfúkaný od vetra. Odporúčame mať so sebou stúpacie železá (mačky). Zvýšte opatrnosť! Odporúčame turistické paličky, prípadne snežnice alebo lyže pre uľahčenie pohybu. Ferrata Dve veže v Liptovských Revúcach je otvorená, dbajte na bezpečnosť a používajte ferratový set. Netreba zabúdať, že sa začína stmievať už pred 16:00 a je nutné tomu prispôsobiť plánovanie túr a vybavenie. Chceme požiadať turistov, ak majú informácie o neschodnosti ďalších TZCH, aby ich poskytli HZS. Pomôžete ostatným turistom, ďakujeme.

Lučanská Malá Fatra

Počas dnešného dňa, noci a zajtrajšieho rána sa očakáva prílev chladného vzduchu, vďaka čomu sa teploty môžu blížiť až k -15°C. Povrch snehu je v miestami zľadovatelý a vyfúkaný od vetra. Odporúčame mať so sebou stúpacie železá (mačky). Na niektorých turistických trasách je možný výskyt popadaných stromov a konárov. Ferrata HZS na Martinských holiach od 1.11. otvorená a schodná, dbajte na bezpečnosť a používajte ferratový set.

Slovenský raj

Počas dnešného dňa, noci a zajtrajšieho rána sa očakáva prílev chladného vzduchu, vďaka čomu sa teploty môžu blížiť až k -20°C. Turistické chodníky sú miestami zľadovatené, technické zariadenia v tiesňavách sú namrznuté, zvýšte opatrnosť, šmýka sa! Odporúčame používať turistické paličky a mačky. Drevené rebríky v rokline Veľký Sokol sú v zlom technickom stave, prechod roklinou je náročný. V zlom technickom stave je tiež sústava drevených rebríkov v doline Bieleho potoka a to od ústia Kyseľa po Klauzy - zelený TZCH.

Stredné Beskydy

Počas dnešného dňa, noci a zajtrajšieho rána sa očakáva prílev chladného vzduchu, vďaka čomu sa teploty môžu blížiť až k -15°C. Vo vyšších polohách Stredných Beskýd je súvislá snehová pokrývka. Na viacerých miestach je terén zľadovatelý. Odporúčame používať zimný turistiky vystroj - paličky, mačky.

Kysuce - Oščadnica

Počas dnešného dňa, noci a zajtrajšieho rána sa očakáva prílev chladného vzduchu, vďaka čomu sa teploty môžu blížiť až k -15°C. V pohorí sa nachádza 25-40cm nového prachového snehu, pohyb bez lyží / snežníc je veľmi náročný. Na niektorých turistických trasách je možný výskyt popadaných konárov. Nezabúdajte, že sa začína stmievať už pred 16:00-tou hodinou.

Kremnica - Skalka

Počas dnešného dňa, noci a zajtrajšieho rána sa očakáva prílev chladného vzduchu, vďaka čomu sa teploty môžu blížiť až k -20°C. Povrch snehu je v miestami zľadovatelý a vyfúkaný od vetra. Odporúčame mať so sebou stúpacie železá (mačky). Upozorňujeme na sezónnu uzáveru všetkých ferratových zaistených ciest na Skalke z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok. Uzávera bude platiť od 25.11.2021 do 31.5.2022. Technické zabezpečovacie zariadenia Via ferraty / oceľové laná, stúpačky, mosty, rebríky / sú obalené súvislou vrstvou ľadu a snehu, hrozí tu veľké nebezpečenstvo pošmyknutia a pádu.

Poloniny

Počas dnešného dňa, noci a zajtrajšieho rána sa očakáva prílev chladného vzduchu, vďaka čomu sa teploty môžu blížiť až k -20°C. Na žltom TZCH v úseku Poľana - Riaba skala prebieha ťažba dreva, preto zvýšte pozornosť. Z dôvodu prác na rekonštrukcii cesty na trase Ruské - Ruské sedlo prosíme hlavne cyklistov prechádzajúcich týmto úsekom, aby zvýšili opatrnosť. V celom pohorí je súvislá snehová pokrývka. Na hrebeni Bukovských vrchov sa nachádza cca 90 cm snehu, vplyvom vetra sa vytvorili na niektorý miestach jazyky a záveje.

Vianočné sviatky bez plytvania jedlom: Tipy na spracovanie zvyškov

Vianočné sviatky sú symbolom hojnosti, radosti a pohostinnosti, no často aj obdobím, keď jedlo končí v koši viac ako kedykoľvek predtým.

Plytvanie jedlom však nielen zaťažuje životné prostredie, ale aj zvyšuje rodinné výdavky.

Ako si užiť sviatky bez zbytočného odpadu a efektívne spracovať zvyšky zo sviatočného stola? Prinášame praktické a kreatívne tipy.

Prečo riešiť plytvanie jedlom počas sviatkov?

Počas Vianoc má mnoho rodín tendenciu pripravovať jedlo vo veľkých množstvách, aby na stole nič nechýbalo. Táto tradícia však často vedie k nadmernému množstvu zvyškov, ktoré nemajú dostatočné využitie. Podľa odhadov až tretina jedla vyrobeného na svete končí ako odpad – počas sviatkov je toto číslo ešte vyššie.





Plytvanie jedlom znamená nielen stratu finančných prostriedkov, ale aj zbytočné zaťaženie životného prostredia, keďže vyhodené potraviny produkujú metán, ktorý prispieva ku klimatickým zmenám.

Ak však ku sviatočným hostinám pristúpime rozumne, môžeme tento problém minimalizovať. Kľúčom je plánovanie, správne skladovanie a kreatívne spracovanie zvyškov.

Plánujte s rozumom – varte len to, čo zjete

Plánovanie je najefektívnejší spôsob, ako predísť plytvaniu jedlom. Skôr než začnete variť, premyslite si, koľko hostí budete mať a aké množstvo porcií na osobu bude postačujúce. Nepodľahnite nutkaniu „pre istotu“ variť oveľa viac – namiesto toho sa zamerajte na kvalitu pokrmov.





Pri nákupoch si napíšte presný zoznam ingrediencií a držte sa ho. Vyhnite sa impulzívnym nákupom veľkých balení potravín, ktoré možno ani nevyužijete. Navyše, pokrmy ako šaláty či prílohy pripravujte v menších dávkach, ktoré môžete podľa potreby dopĺňať čerstvé.

Uchovávajte zvyšky správnym spôsobom

Správne skladovanie zvyškov môže rozhodnúť o tom, či sa jedlo zužitkuje, alebo skončí v koši. Jedlá uskladnite v dobre uzatvárateľných nádobách a uložte ich do chladničky alebo mrazničky.





Mäso, pečivo, zelenina aj omáčky vydržia dlhšie, ak ich zamrazíte v jednotlivých porciách, ktoré môžete postupne zohrievať podľa potreby.





Aby ste si uľahčili orientáciu, označte nádoby štítkami s dátumom uloženia. Tým predídete situáciám, keď sa v chladničke ocitne jedlo, na ktoré zabudnete. Rovnako dbajte na to, aby jedlá neboli skladované príliš dlho – najmä mäso a mliečne výrobky majú krátku trvanlivosť.

Kreatívne recepty zo zvyškov

Zvyšky zo sviatočných hostín nie sú len odpad – sú príležitosťou na vytváranie nových, chutných pokrmov. Tu je niekoľko nápadov, ako ich využiť:







Mäso: Pečená hydina, ako kura alebo morka, môže byť základom pre lahodné sendviče, wrapy alebo šaláty. Z kostí a zvyškov mäsa pripravíte chutný vývar, ktorý využijete na polievky alebo omáčky.





Zemiaky: Varenej alebo pečenej zelenine a zemiakom môžete vdýchnuť nový život vo forme zemiakových placiek, zapekaných jedál či pyré.





Vianočné pečivo: Staršie koláče, ako štrúdľa či bábovky, sú ideálne na chlebový puding alebo domáce tiramisu. Jemne vysušené pečivo môžete rozmixovať na strúhanku.





Zelenina: Zvyšky pečenej alebo dusenej zeleniny sú skvelé na prípravu polievok, zeleninového pyré alebo ako základ na vegetariánske omáčky.





Nepoužiteľné zvyšky kompostujte

Ak predsa len máte jedlo, ktoré už nie je možné skonzumovať, kompostovanie je ekologickým spôsobom, ako sa ho zbaviť. Väčšina ovocia, zeleniny, vaječných škrupín a neochuteného pečiva je vhodná na kompost. Mastné a mäsové zvyšky by ste sa mali vyvarovať, keďže môžu priťahovať škodcov.

Zdieľajte s komunitou alebo pomôžte tým, ktorí to potrebujú

Ak máte jedla viac, než dokážete spotrebovať, zdieľajte ho s ostatnými. Susedia, priatelia alebo miestne charity ocenia vašu štedrosť. Na internete môžete nájsť skupiny zamerané na zdieľanie potravín, ktoré by inak skončili ako odpad.