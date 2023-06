Počasie predpoveď na pondelok 21. februára 2022 oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď

Dnes bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, dážď so snehom alebo prehánky, od cca 900 m sneženie. Ojedinele búrky.

Najvyššia denná teplota 2 °C až 9 °C , v južnej polovici západného a ojedinele aj na juhu stredného a východného Slovenska do 12 °C . Teplota na horách vo výške 1500 m zrána okolo 0 °C, večer okolo - 5 °C .

Prevažne juhozápadný vietor 3 až 10 m/s (10 až 35 km/h), sa predpoludním na západe začne meniť na západný až severozápadný 8 až 12 m/s (30 až 45 km/h). V nárazoch miestami okolo 15 m/s, na severe a neskôr aj na juhozápade ojedinele okolo 20 m/s (55, 70 km/h).





Predpokladané množstvo zrážok: do 7 mm, v Žilinskom a Trenčianskomkraji ojedinele do 15 mm / od 1000 m do 15 cm snehu

Počasie pranostiky Február

Čo január zameškal, to február doháňa.

Keď je február na sneh bohatý, býva marec suchý.

Február biely, mrazivý, nádej na úrodu posilí.

Keď je vo februári mokro, v auguste je sucho.

Mnoho snehu, mnoho sena.

Biely február pole silí.

Ak sa mačka vo februári vyhrieva na slnku, tak sa v marci bude vyhrievať pri peci.

Ak sa cez február zima nevysilí, nuž nám i Veľká noc bude v zimnej chvíli.

Ak je február veľmi mierny, je jarný čas potom biedny.

Keď je suchý február, je mokrý august.

Februárová voda - pre polia škoda.

Februárové slnko je falošné.





Keď v tomto mesiaci Mliečna cesta na nebi jasná, budúci rok bude hojný.

Ak vo februári nalapané vtáčky sú tučné, to znamená ešte sneh a zimu.

Keď vo februári žaby zakŕkajú, veľmi slabú úrodu gazdovia zvážajú.

Keď vo februári škovránok spieva, bude aj v apríli zima.

Ak február muchy vymámi, marec ich podlávi.





Výstrahy ku dňu 21. 02. 2022

Horská záchranná služba /hzs.sk/





Vysoké Tatry

Na horách v polohách nad 1800 mn.m. sa MIESTAMI očakáva výskyt silného vetra, s priemernou rýchlosťou 25 - 29 m/s (90 až 105 km/h), ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 38 - 44 m/s (135 - 160 km/h). Snehová pokrývka je nerovnomerne rozložená. Povrch snehu je zľadovatený a vyfúkaný od vetra. Uzavretý je modro značený turistický chodník medzi Tatranskou Štrbou a Štrbským plesom. Od 1.11.2021 platí uzávera turistických chodníkov.

Nízke Tatry

Na horách v polohách nad 1800 mn.m. sa MIESTAMI očakáva výskyt silného vetra, s priemernou rýchlosťou 25 - 29 m/s (90 až 105 km/h), ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 38 - 44 m/s (135 - 160 km/h). Povrch snehu je v miestami zľadovatelý a vyfúkaný od vetra. Odporúčame mať so sebou stúpacie železá (mačky). Upozornenie: Z dôvodu množstva popadaných stromov sú ťažko priechodné: červený TZCH od Širokej doliny smerom na Peknú vyhliadku, červený TZCH z Ludrovej na Salatín. Zelený TZCH zo Salatína a takmer prvá polovica zostupu je ťažko priechodná (kvôli kosodrevine), v druhej polovici trasy zasahujú do chodníka popadané stromy, ktoré je potrebné na mnohých miestach obchádzať. Uvedené terény sú obchádzanie, preliezanie a tiež slabé turistické značenie ťažko priechodné a náročné aj na orientáciu. Ďalej upozorňujeme turistov, že niektoré turistické trasy boli pre schodnosť pozmenené, preto sa nemusia zhodovať ich GPS súradnice s mapovými podkladmi. Zelený TZCH, vedúci od jaskyne Slobody do Iľanovského sedla, je v dolnom úseku ťažšie priechodný z dôvodu strhnutého mostíka. Žltý turistický chodník od Králičky do Bocianskeho sedla je v strmom úseku na cca troch metroch ťažko priechodný z dôvodu zosuvu pôdy, zvýšte preto opatrnosť, prípadne sa úseku vyhnite. Kvôli bujnej vegetácii sú ťažko priechodné Dolina Zelenská Mlynná (žltý TZCH od rázcestia s Pošovou Mlynnou až po hornú hranicu lesa) a Kumštova dolina (zelený TZCH od hornej hranice lesa až po napojenie na lesnú cestu - cca 1200 m n. m.). Tiež je ťažko priechodný žltý TZCH vedúci od Demänovskej jaskyne slobody na Sinú. Modro značený TZCH sedlo pod Kúpeľom - Poludnica je spriechodnený. Na trase Šuňava – Pred Soľankou (žltý TZCH) je cez Čierny Váh zrušený mostík a brodenie cez rieku je problematické. Chceme požiadať turistov, ak majú informácie o neschodnosti ďalších TZCH, aby ich poskytli HZS.

Západné Tatry

Na horách v polohách nad 1800 mn.m. sa MIESTAMI očakáva výskyt silného vetra, s priemernou rýchlosťou 25 - 29 m/s (90 až 105 km/h), ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 38 - 44 m/s (135 - 160 km/h). Hrebeň Západných Tatier je zľadovatený, neodporúčame pohyb menej skúseným turistom ako aj turistom bez potrebnej zimnej výzbroje - horolezecké stúpacie železá, cepín!!! Zelený TZCH Svorad - Špania - Lomnô (Lomné) a zelený TZCH Prosečné - Dol. Borovianky je zle značený, s obmedzenou priechodnosťou (množstvo popadaných stromov a zarastený malinčím). V ústí Kamenistej doliny od Permonu (modré značenie), je zničená lávka cez potok. . Na magistrále zo Žiarskej doliny do Račkovej doliny je silne poškodený mostík cez Trnovský potok, prechod po ňom je nebezpečný. Strhnuté a v zlom technickom stave sú aj mostíky v Bobroveckej doline.

Malá Fatra

Na horách sa NAD PÁSMOM LESA MIESTAMI očakáva výskyt silného vetra, s priemernou rýchlosťou nad 20 m/s (70 km/h), ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 30 - 37 m/s (110 - 135 km/h). Na túry odporúčame použiť kompletnú zimnú výstroj a výzbroj (mačky, cepín, paličky) Niektoré úseky chodníkov v Malej Fatre sú tvrdé, premrznuté a zľadovatené, preto je nutné mať STÚPACIE ŽELEZA ! ! ! Upozorňujeme, že letné turistické značkovanie spĺňa svoju funkciu v plnom rozsahu len v období bez snehovej pokrývky. Po hrebeni Malej Fatry odporúčame pohyb len po zimnom tyčovom značení. Pri zníženej viditeľnosti (tma, hmla, silný vietor) a zvýšenom lavínovom nebezpečenstve NEODPORÚČAME prechod hrebeňa v časti Suchý - Malý Kriváň - Bublen. Tento úsek nie je značený zimným tyčovým značením, je náročný na orientáciu a chodník prechádza lavínovým terénom!

Veľká Fatra

Na horách sa NAD PÁSMOM LESA MIESTAMI očakáva výskyt silného vetra, s priemernou rýchlosťou nad 20 m/s (70 km/h), ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 30 - 37 m/s (110 - 135 km/h). Povrch snehu je miestami zľadovatený a vyfúkaný od vetra. Miestami je ale vysoká vrstva nového a nafúkaného snehu až do výšky 1,5m hlavne v záveterných miestach. Zvýšte opatrnosť! Odporúčame turistickú navigáciu, turistické paličky, mačky, snežnice alebo ski alp lyže pre uľahčenie pohybu. Ferrata Dve veže v Liptovských Revúcach je zatvorená. Netreba zabúdať, že sa začína stmievať už pred 16:00 a je nutné tomu prispôsobiť plánovanie túr a vybavenie. Chceme požiadať turistov, ak majú informácie o neschodnosti ďalších TZCH, aby ich poskytli HZS. Pomôžete ostatným turistom, ďakujeme.

Lučanská Malá Fatra

Na horách sa NAD PÁSMOM LESA MIESTAMI očakáva výskyt silného vetra, s priemernou rýchlosťou nad 20 m/s (70 km/h), ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 30 - 37 m/s (110 - 135 km/h). Povrch snehu je v miestami zľadovatelý a vyfúkaný od vetra. Odporúčame mať so sebou stúpacie železá (mačky). Na niektorých turistických trasách je možný výskyt popadaných stromov a konárov. Ferrata HZS na Martinských holiach od 1.11. otvorená , dbajte na bezpečnosť a používajte ferratový set.Ferrata ohrozena sneh.splazmy,doporucujeme do ferrat.trasy NEVSTUPOVAT.!!!

Slovenský raj

Turistické chodníky sú miestami zľadovatené, technické zariadenia v tiesňavách sú namrznuté, zvýšte opatrnosť, šmýka sa! Drevené rebríky v rokline Veľký Sokol sú v zlom technickom stave, prechod roklinou je náročný. V zlom technickom stave je tiež sústava drevených rebríkov v doline Bieleho potoka a to od ústia Kyseľa po Klauzy - zelený TZCH.

Stredné Beskydy

Upozorňujeme na rýchlosť vetra, ktorý môže dosahovať rýchlosť v nárazoch 30 m/s (110 km/h). V pohorí sa nachádza od 80 do 120cm snehu. Pohyb v hlbokom snehu je obzvlášť náročný preto odporúčame dobre zvážiť každú túru.

Kysuce - Oščadnica

V pohorí sa nachádza 25-40cm snehu, pohyb bez lyží / snežníc je veľmi náročný. Na niektorých turistických trasách je možný výskyt popadaných konárov. Nezabúdajte, že sa začína stmievať už pred 16:00-tou hodinou.

Kremnica - Skalka

Povrch snehu je v miestami zľadovatelý a vyfúkaný od vetra. Odporúčame mať so sebou stúpacie železá (mačky). Upozorňujeme na sezónnu uzáveru všetkých ferratových zaistených ciest na Skalke z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok. Uzávera bude platiť od 25.11.2021 do 31.5.2022. Technické zabezpečovacie zariadenia Via ferraty / oceľové laná, stúpačky, mosty, rebríky / sú obalené súvislou vrstvou ľadu a snehu, hrozí tu veľké nebezpečenstvo pošmyknutia a pádu. Nevstupujte na ferratu!

Poloniny

Na žltom TZCH v úseku Poľana - Riaba skala prebieha ťažba dreva, preto zvýšte pozornosť. V celom pohorí je súvislá snehová pokrývka. Na hrebeni Bukovských vrchov sa nachádza cca 120 cm snehu.Povrch snehu je miestami zľadovateli a vyfúkaný od vetra. Na niektorých turistických trasách je možný výskyt popadaných stromov a konárov.

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.