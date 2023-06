Počasie predpoveď na pondelok 15. novembra 2021 oblačno až zamračené

Dnes bude oblačno až zamračené, zrána aj hmlisto. Na horách a miestami aj v nižších polohách, najmä popoludní, zmenšená oblačnosť.

Najvyššia denná teplota 4 °C až 10 °C, pri zmenšenej oblačnosti do 12 °C. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 5 °C.

Bezvetrie alebo slabý, v Above a na Zemplíne spočiatku miestami severný vietor do 5 m/s (20 km/h).

Predpokladané množstvo zrážok: bez zrážok

November - vlčí mesiac.

Na začiatku novembra teplo so zimou sa háda.

Aký november , taký budúci marec.

Akým počasím v novembri zima prichádza, takým v marci odchádza.

Keď ešte v novembri hrmieva, úrodný rok nato býva.

Keď november teplom hľadí, potom ešte v máji zima chladí.

Novembrové slnko na zem nevidí.

Ak kvitnú v novembri stromy, bude zima trvať až do mája.

V novembri kvet na strome nehodný radosti, dlhej a tuhej zimy bude potom dosti.

Keď v novembri hviezdy svietia, mrazy sa skoro uchytia.

Keď krtko v novembri ryje, budú na Vianoce lietať komáre.

Ak kvitnú v novembri jarné byliny, príde skaza na ľudí.

Novembrová hmla zhasína slnko.

Studený november - zelený január.

Najčítanejšia najnovšia správa

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz