Počasie predpoveď na piatok 7. mája 2021 oblačno až zamračené, viacerých miestach prehánky

Dnes bude oblačno až zamračené, popoludní od západu čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Na viacerých miestach prehánky, dážď, vo vysokých polohách sneženie.

Najvyššia denná teplota 12 °C až 17 °C, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 10 °C. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 1 °C.

Prevažne juhozápadný, popoludní na juhozápade severozápadný vietor 4 až 10, v nárazoch ojedinele okolo 14 m/s (15 až 35, 50 km/h).





Predpokladané množstvo zrážok: do 5 mm





Počasie pranostiky Máj

Keď sú začiatkom mája noci mesačné, studené, rosnaté, taký by mal byť celý máj.

Ak v prvý májový týždeň pršalo, dážď bol predzvesťou bohatej úrody.

Ak padá sneh v máji, bude hojne trávy.

Májové mrazy a zimy pochovajú sejby.





Chladný máj bez mrazu gazdovi je milý, bude mnoho sena bez chyby v obilí.

Chladný máj, jahody zrelé na Turice, jasný Urban vínom naplní pivnice.

Chladný máj s mokrým júnom plnia stodolu zbožím a stohy senom.

Studený máj, v stodole raj, kravy na pašu nevyháňaj.

Chladný máj a jún vlažný je pre sýpky, sudy zdarný.

V máji vlhko, chladno, bude vína na dno.

Chladný máj, pre ovocie raj.

Studený máj, v stodole raj.





Za mokrým májom ide suchý jún, za suchým májom ide mokrý jún.

Dážď, dážď, májový dážď, budú mi od teba vlasy rásť.

V máji večerná rosa chladná sľubuje veľa vína a sena.

Studený marec, mokrý máj, bude humno ako raj.

Suchý marec, mokrý máj, bude žito ako háj.

Ak je máj záhradníkom, býva i roľníkom.

V máji, aby palica pastierom neobschla.

V mesiaci máji padajú najväčšie rosy.

Májové blato, pre hospodára zlato.

Májová tráva moc úžitku dáva.

Májový dážď padá, zlato padá.

Májová kvapka za dukát stojí.

Máj, pôjdem v háj.

Máj, chleba daj!





