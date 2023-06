Počasie predpoveď na Piatok 29. Januára 2021 oblačno až zamračené

Dnes bude oblačno až zamračené a lokálne hmlisto, len ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť.

Zrána ojedinele, postupne na viacerých miestach, sneženie alebo dážď so snehom, v nižších polohách, najmä v južnej polovici západného Slovenska, aj dážď. Ojedinele poľadovica.

Najvyššia denná teplota -2 °C až 4 °C, na juhozápade okolo 7 °C. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo -4 °C. Prevažne slabý, miestami južný vietor do 5 m/s (20 km/h).

Predpokladané množstvo zrážok: do 10 mm / do 10 cm snehu





Počasie: Zima alergikov potrápi tiež, po peľovej sezóne prichádzajú alergény vyskytujúce sa v obydliach











Ovplyvňuje šírenie koronavírusu počasie? Vedci identifikovali dva rizikové faktory







Zjazdnosti ciest

Všetky sledované diaľničné úseky na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý. Na úseku R1 Svidník-obchvat je na vozovke miestami kašovitý sneh hr. 2 cm.





Cesty I., II. a III. triedy na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na ostatnom území sú vozovky pokryté čerstvým, kašovitým alebo utlačeným snehom hr. 1 - 3 cm, miestami až do hr. 4 - 5 cm. Na úsekoch ciest II/546 Jaklovce - Mníšek nad Hnilcom - Zimná Dolina, II/548 od hraníc okresov KS / GL po obec Smolník a na cestách III. triedy v oblasti Levoče, Nižnej Šebastovej a Mníška nad Hnilcom sa nachádza zľadovatený sneh hrúbky 1 - 2 cm.





Horské prechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne pokrytý čerstvým, kašovitým alebo utlačeným snehom hr. 1-3 cm. Na HP Herlianske Sedlo je čerstvý sneh hr. 4-5 cm. HP Šturec, Kremnické Bane, Pezinská Baba, Soroška, Homôlka, Šútovce, Príslop, Vyšehrad, Pusté Pole, Klenov a Biela Hora majú povrch vozovky mokrý.

UPOZORNENIE PRE VODIČOV:

Na ceste I/66 Sedlo Besník sa tvoria snehové jazyky!

Z dôvodu silného sneženia je znížená dohľadnosť do 100 m v lokalite Zeleneč.

Snehové reťaze pre všetky vozidlá sú nutné na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá.

Snehové reťaze pre vozidlá nad 10m sú nutné na ceste II/542 Spišská Belá - Spišská Stará Ves a na cestách III. tried v obvodoch Spišská Stará Ves a Haligovce.

Na vlhkých a mokrých cestách sa pri nízkych teplotách môže vytvárať námraza až poľadovica!

Pre nákladné vozidlá nad 12 m dĺžky je uzatvorený HP Príslop (cesta I/78).

Pre vozidlá nad 12 m dĺžky sú po celú zimnú sezónu uzatvorené HP Fačkovské sedlo (cesta I/64) a HP Šútovce (cesta III/1774).

Cesta II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie je uzavretá - v zime nie je udržiavaná.

ornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie je uzavretá - v zime nie je udržiavaná.





Hnevajú vás nepresné predpovede počasia? Nový model to môže zmeniť. Dokáže simulovať počasie na celom svete.







Počasie pranostiky Január

V januári veľa dažďa, ale snehu málo, záhradám i poliam vždycky škodievalo.

Na počiatku roku keď sú mokré časy, od hnevu si vinár bude šklbať vlasy.

Keď január vodu pustí , v ľad ju zas marec zhustí.

Dážď, keď nesie január, neteší sa hospodár.

Januárové dažde, siatinám nešťastie.





Keď január nie je pod snehom, beda poliam, lúkam a vrchom.

Beda tomu roku, v ktorom v januári tráva rastie.

Keď nie je zima v januári, bude v apríli a v máji.

Keď je v januári teplo, siaha bieda až na dno.

Keď rastie tráva v januári, zle rastie v lete.

Čo január zazelená, to máj spáli.

Teplý január - poľutuj bože!

Biely január, zelený máj, plné stodoly a staje, dobre je na gazdovskom dvore.

Keď je január studený a mrazivý, poľu a ľuďom je priaznivý.

V januári mráz - teší nás, v januári voda - to je večná škoda.

V januári sneh a blato, vo februári mnoho mrazov zato.

Keď duje v januári severák, žito bude dobre sypať.

Keď je v januári mnoho snehu, býva marec suchý.

Mnoho snehu v januári, málo vody v apríli a máji.

Keď je január biely, november je zelený.

Január dobrý je, keď chotár biely je.

Január studený, marec teplý.





Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.