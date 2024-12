Počasie predpoveď na piatok 16. júla 2021 polooblačno až oblačno

Dnes bude polooblačno až oblačno. Ojedinele, na východe miestami, prehánky alebo búrky.

Najvyššia denná teplota 28 °C až 31 °C, na Kysuciach, Orave, pod Tatrami a Horehroní 25 °C až 27 °C. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 16 °C.

Prevažne severný vietor 2 až 6 m/s (5 až 20 km/h), pri búrkach prechodne zosilnie.

Predpokladané množstvo zrážok: do 5 mm, pri búrkach ojedinele okolo 20 mm





Počasie pranostiky Júl

V júli do košele obleč sa, v decembri po uši odej sa.

Chladný júl celé leto ochladí.

Aký júl , taký január.





Keď dážď padá na Navštívenie Panny Márie, potom prší počas celých dní.

Keď na Navštívenie Panny Márie prší, to potom prší po celé žne.

Keď prší na Počatie Panny Márie, tak bude pršať štyridsať dní.

Okolo druhého dňa júlového veje polnočný vietor osem dní.

Navštívenie Panny Márie čisté prináša ovocie isté.





Najčítanejšia najnovšia správa

SEPS plánuje veľké investície na Ukrajinu, pokračovanie pomoci s dodávkami elektriny je však otázne

Slovensko aj v tomto roku vypomáhalo vo vojne sa zmietajúcej Ukrajine s dodávkami elektriny.

V budúcom roku plánuje Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) investovať nemalé prostriedky na posilnenie prenosových kapacít medzi Slovenskom a Ukrajinou.

Nateraz zostáva otázne, či investičné projekty nezostanú len na papieri a pomoc s dodávkami elektriny sa nezastavia.

Odvetné kroky

Predseda vlády Robert Fico totiž po ostatnom stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským nevylúčil odvetné kroky potom, čo Ukrajina s najväčšou pravdepodobnosťou zastaví od prvého dňa nového roka tranzit ruského plynu na Slovensko. Premiér spomínal aj dodávky elektriny.

„Ak my pomáhame Ukrajine, očakával by som, že Ukrajina bude pomáhať nám. Celé Vianoce sa budem zaoberať vo svojej hlave dilemou. Verejnosť sa bude pýtať, tak Zelenskyj vás poslal s prepáčením do riti, a vy ďalej tam budete posielať elektrinu, humanitárnu pomoc? Ja neviem celkom vylúčiť, že či za tejto situácie nebudeme musieť na Slovensku rozmýšľať o opatreniach, ktoré budú recipročné,“ povedal po rokovaní posledného tohtoročného samitu v Bruseli Fico.

Havarijná pomoc

Ako uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa SEPS Sandra Čičová Kotzigová, štátom ovládaná spoločnosť SEPS na základe zmluvných dohôd medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav Slovenska a Ukrajiny poskytuje na zmiernenie následkov vojny v prípade potreby ukrajinskej strane havarijnú výpomoc. Na slovensko-ukrajinskom profile sa SEPS zameriava na modernizáciu existujúceho 400 kilovoltového vedenia Mukačevo – Veľké Kapušany, vybudovaného v 60-tych rokoch 20. storočia.

„Výsledkom rekonštrukcie bude zvýšenie prenosovej schopnosti existujúceho 400 kilovoltového prepojenia medzi Slovenskom a Ukrajinou,“ dodala Čičová Kotzigová. Zvýšenie prenosovej kapacity na cezhraničných profiloch umožní rozsiahlejšie pripájanie obnoviteľných zdrojov elektriny a zlepší podmienky na prepojenom európskom trhu s elektrinou.