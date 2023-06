Počasie predpoveď na piatok 13. augusta 2021 malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť

Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť.

Najvyššia teplota 24 °C až 29 °C, na juhozápade a na Honte miestami do 32 °C.

Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 16 °C. Slabý alebo juhovýchodný až južný vietor do 5 m/s (20 km/h).

Predpokladané množstvo zrážok: bez zrážok





Na počasie je citlivejšie nežnejšie pohlavie a starší ľudia, ale dokáže potrápiť aj mladšie ročníky















Vyše tretinu úmrtí súvisiacich s teplom spôsobuje ľudská aktivita. Pribúdajú aj niektoré ochorenia











Trvanie ročných období sa bude postupne meniť. Ktoré z nich bude najdlhšie?







Počasie pranostiky August

Keď je v prvom augustovom týždni teplo, bude biela zima.

Aký je august spočiatku, taký bude až do konca.





Suchý august - suché víno, mokrý august - vodnaté víno.

Keď august páli, bude páliť aj víno.





Dážď, ktorý v auguste do obeda prší, skorej ako obed minie sa usuší.

Ak v auguste nieto rosy, môžeme búrku očakávať.

Čo august nedopečie, to september nedovarí.

V auguste veľké rosy zvestujú pekné časy.





Severné vetry keď v auguste dujú, opadanie úrody spôsobujú.

Severné vetry v auguste prinášajú stále počasie.

Silné mrazy v auguste oznamujú dobrú chvíľu.

Víchristý august - daždivý september.

August k zime hľadí a rád vodu cedí.





Európa zažila najteplejší rok v histórii. Extrémne výkyvy počasia sužovali aj Slovensko







V niektorých regiónoch sveta nebude možné žiť. Teploty ohrozia až polovicu populácie







Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?