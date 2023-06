Počasie predpoveď na Nedeľu 24. Januára 2021 premenlivá veľká oblačnosť

Dnes bude premenlivá veľká oblačnosť. Spočiatku na viacerých miestach dážď alebo dážď so snehom. Od stredných, v západnej polovici miestami aj v nižších polohách, sneženie. V priebehu dňa od západu čiastočné ustávanie zrážok.

Najvyššia denná teplota 3 °C až 9 °C, v Žilinskom kraji a pod Tatrami miestami okolo 1 °C. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo -4 °C.

Prevažne južný, v západnej polovici západný vietor 2 až 8 m/s (5 až 30 km/h).

Predpokladané množstvo zrážok: do 8 mm / do 8 cm snehu, vo východnej polovici od stredných polôh do 8 cm snehu





Zjazdnosti ciest

Všetky sledované diaľničné úseky na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý.





Cesty I., II. a III. triedy na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. V hornatejších oblastiach Slovenska sa miestami vyskytuje kašovitý alebo utlačený sneh hr. 1 - 3 cm. Na ceste II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie je na vozovke kašovitý sneh hr. 4-5 cm.





Horské prechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý. Na HP Čertovica, Dobšiná a Herlianske Sedlo sa nachádza kašovitý sneh hr. 1 - 2 cm.

UPOZORNENIE PRE VODIČOV:

Na vlhkých a mokrých cestách sa pri nízkych teplotách môže vytvárať námraza až poľadovica!

Znížená dohľadnosť do 50 m je pre hmlu v lokalite Švábovská stráň, Slovenské Kľačany a Sedlo Besník a pre snehové prehánky na Čertovici. Znížená dohľadnosť do 100 m je z dôvodu silného dažďa v lokalite Zavar a pre hmlu v lokalite Turany.

Snehové reťaze pre všetky vozidlá sú nutné na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá.

Pre nákladné vozidlá nad 12 m dĺžky je uzatvorený HP Príslop (cesta I/78).

Pre vozidlá nad 12 m dĺžky sú po celú zimnú sezónu uzatvorené HP Fačkovské sedlo (cesta I/64) a HP Šútovce (cesta III/1774).

Cesta II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie je uzavretá - v zime nie je udržiavaná.





Hnevajú vás nepresné predpovede počasia? Nový model to môže zmeniť. Dokáže simulovať počasie na celom svete.







Počasie pranostiky Január

V januári veľa dažďa, ale snehu málo, záhradám i poliam vždycky škodievalo.

Na počiatku roku keď sú mokré časy, od hnevu si vinár bude šklbať vlasy.

Keď január vodu pustí , v ľad ju zas marec zhustí.

Dážď, keď nesie január, neteší sa hospodár.

Januárové dažde, siatinám nešťastie.





Keď január nie je pod snehom, beda poliam, lúkam a vrchom.

Beda tomu roku, v ktorom v januári tráva rastie.

Keď nie je zima v januári, bude v apríli a v máji.

Keď je v januári teplo, siaha bieda až na dno.

Keď rastie tráva v januári, zle rastie v lete.

Čo január zazelená, to máj spáli.

Teplý január - poľutuj bože!

Biely január, zelený máj, plné stodoly a staje, dobre je na gazdovskom dvore.

Keď je január studený a mrazivý, poľu a ľuďom je priaznivý.

V januári mráz - teší nás, v januári voda - to je večná škoda.

V januári sneh a blato, vo februári mnoho mrazov zato.

Keď duje v januári severák, žito bude dobre sypať.

Keď je v januári mnoho snehu, býva marec suchý.

Mnoho snehu v januári, málo vody v apríli a máji.

Keď je január biely, november je zelený.

Január dobrý je, keď chotár biely je.

Január studený, marec teplý.





Najčítanejšia najnovšia správa

Hlas-SD a Progresívne Slovensko vylúčili spoluprácu s extrémistickými stranami

18.6.2023 (SITA.sk) - Republika sa sama rozhodla, že nemôže byť prirodzeným partnerom pre Hlas. V diskusnej relácii V politike televízie Ta3 to uviedol predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini.

Geopolitická orientácia Slovenska

S takýmito stranami podľa neho jeho strana nebude spolupracovať a ani so stranami, ktoré sa usilujú takéto strany legitimizovať a spolupracovať s nimi.

Pellegrini pripomenul, že jednou s podmienok Hlasu na spoluprácu je i nespochybňovanie geopolitickej orientácie Slovenska.

Extrémistické strany

V tomto kontexte poukázal na postoje hnutia Republika v súvislosti so slovenským členstvom v euroatlantických štruktúrach.

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) podľa svojho predsedu Michala Šimečku odmieta akúkoľvek spoluprácu s extrémistickými stranami.