Počasie predpoveď na nedeľu 2. mája 2021 oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď

Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 7 °C, do večera pokles na cca 0 °C. Prevažne južný, od západu postupne západný až severozápadný vietor 6 až 12, ojedinele až do 15, v nárazoch okolo 20 m/s (20 až 45, ojedinele do 50, nárazy 70 km/h). Na horách prudký vietor až víchrica.