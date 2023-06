Počasie: Podľa meteorológov by mala zima v najbližších dňoch udrieť v plnej kráse

Začiatok zimy 2022/23 je zatiaľ na území Slovenska mierny s priemernou dennou teplotou vzduchu nad dlhodobým priemerom.

V nižších polohách na väčšine nášho územia až do utorka 6.12. absentovala snehová pokrývka a rovnako sme v nižších polohách ešte nezaznamenali silný mráz, teda minimum teploty vzduchu -10 °C a menej.

Na druhej strane sa na viacerých miestach vyskytlo aspoň prvé sneženie a aj v nížinách sa na niektorých miestach prechodne vytvorila snehová pokrývka alebo aspoň poprašok.

Už čoskoro sa však štatistika vylepší v prospech zimného počasia. „Studený vzduch je už v týchto chvíľach pomerne blízko nášho územia a v ďalších dňoch zotrvá nad strednou Európou. Na zvlnenom studenom fronte sa začnú v oblasti Stredomoria prehlbovať tlakové níže,“ uviedli. Prvá sa presunie z Jadranu nad Ukrajinu už v piatok a teplý front s ňou spojený prinesie aj nad naše územie výdatnejšie zrážky, pričom spočiatku bude väčšinou snežiť. „Vo vyšších polohách na južných návetriach tak môže spadnúť 10 až 15 centimetrov nového snehu," dodali.

Na prelome týždňov sa ďalšia, hlboká a rozsiahla, tlaková níž bude opäť presúvať z centrálneho Stredomoria cez Karpaty a postupovať bude ďalej na severovýchod. „Po zadnej strane tejto tlakovej níže k nám od severu prenikne studený vzduch. Najchladnejšie by malo byť v pondelok a v utorok kedy bude na väčšine územia celodenný mráz a na severe len okolo -5 °C,“ informovali meteorológovia. Dodali tiež, že nočná teplota vzduchu ešte nebude veľmi nízka, keďže sa nad našou oblasťou bude nachádzať veľa oblačnosti, ale na ojedinelý pokles teploty pod -10 °C sa už zrejme treba pripraviť.

