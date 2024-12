Počasie na Utorok 17. Marca 2020 polojasno ojedinele slabé zrážky

Dnes bude prevažne polojasno. Na západe postupne pribúdanie oblačnosti a popoludní ojedinele slabé zrážky. Zrána výnimočne hmlisto.

Najvyššia denná teplota 11 až 17 st. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo +4 st. Slabý, popoludní na juhozápade miestami severozápadný vietor do 5 m/s (20 km/h).

Predpokladané množstvo zrážok: do 0,5 mm

Správa o zjazdnosti ciest

17.3.2020

Slovenská správa ciest informuje:

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý, miestami vlhký.





Cesty I. II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý, na strednom Slovensku miestami vlhký.





Horské priechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý.

UPOZORNENIE PRE VODIČOV:

Pre vozidlá nad 10 m dĺžky je po celú zimnú sezónu uzatvorený HP Šútovce (cesta III/1774).





Cesta II/576 v úseku Banské - Herľany (Herlianske Sedlo) je v zimnom období neudržiavaná.





Cesta I/64 cez horský priechod Fačkovské sedlo je od 1.11.2019 uzavretá v okrese Žilina aj Prievidza pre nákladné motorové vozidlá, ktorých dĺžka presahuje 12 metrov. Obmedzenie trvá do konca zimnej údržby.

Výstrahy ku dňu 17. 3. 2020

Horská záchranná služba

Vysoké Tatry

Sneh je na chodníkoch tvrdý až ľadový, upozorňujeme na nebezpečenstvo pošmyknutia. Odporúčame použiť stúpacie železá a paličky, prípadne čakan, lyžiarske palice. Tatranská magistrála je v úseku Hrebienok - Sliezsky dom pre popadané stromy nepriechodná. Úsek Popradské pleso - Sliezsky dom / magistrála / nemá zimné značenie a je tu veľká pravdepodobnosť zablúdenia. Platí sezónna uzávera cez vysokohorské sedlá. Po 16:30 sa začína stmievať !!!

Nízke Tatry

Vo vysokých polohách fúka veľmi silný vietor s rýchlosťou v nárazoch 20 až 30 m/s!

Sneh je na mnohých miestach tvrdý až ľadový, upozorňujeme na nebezpečenstvo pošmyknutia. Odporúčame použiť stúpacie železá a paličky, prípadne čakan. Upozornenie: Z dôvodu množstva popadaných stromov sú ťažko priechodné: Žltý TZCH Demänovská jaskyňa slobody - Siná, žltá trasa Demänová Autocamping ATC smerom do sedla Machnatô, modrý TZCH cez Krakovu hoľu smerom do sedla Javorie, a smerom do sedla Kúpeľ, zelený TZCH zo Svidovského sedla smerom na Slemä a Ohnište, aj červený TZCH od Širokej doliny smerom na Peknú vyhliadku.



Ďalej upozorňujeme turistov, že niektoré turistické trasy boli pre schodnosť pozmenené, preto sa nemusia zhodovať ich GPS súradnice s mapovými podkladmi. Upozorňujeme lyžiarov, že pre polom je nepriechodná trasa z Lukového kotla (v pásme lesa) smerom na Vyhliadku.

Západné Tatry

Vo vysokých polohách fúka veľmi silný vietor s rýchlosťou v nárazoch 20 až 30 m/s!

Sneh je na mnohých miestach tvrdý až ľadový, upozorňujeme na nebezpečenstvo pošmyknutia. Odporúčame použiť stúpacie železá a paličky, prípadne čakan. Turistický chodník - zelená značka na Lomnô a Prosečné je zle značený !

Malá Fatra

Vo vysokých polohách fúka veľmi silný vietor s rýchlosťou v nárazoch 20 až 30 m/s!

Sneh je na mnohých miestach tvrdý až ľadový, upozorňujeme na nebezpečenstvo pošmyknutia a preto odporúčame použiť stúpacie železá a paličky, prípadne čakan. Po hrebeni odporúčame pohyb po zimnom tyčovom značení.!!! Zelený TZCH Javorina - sedlo Brestov je ťažko prechodný z dôvodu popadaných stromov. Modrý TZCH Starý dvor (Paseky) - Chata na Grúni je zatvorený pre ťažbu dreva!!! Z dôvodu bezpečnosti je uzatvorený žltý chodník z Medziholia na Chrbát Stohu - tzv. Stohová skratka.



Dovoľujeme si upozorniť návštevníkov Malej Fatry na každoročnú sezónnu uzáveru troch turistických chodníkov a to v období od 1.marca do 15. júna. Medziholie – Veľký Rozsutec – Medzirozsutce (červená turistická značka) Obšívanka – Malé nocľahy (modrá turistická značka) Vendovka – Malý Kriváň (modrá turistická značka)

Veľká Fatra

Vo vysokých polohách fúka veľmi silný vietor s rýchlosťou v nárazoch 20 až 25 m/s!

Sneh je na mnohých miestach tvrdý až ľadový, upozorňujeme na nebezpečenstvo pošmyknutia. Turistické chodníky sú miestami zľadovatené, niekde sa naopak prebára. Neodporúčame chodiť pešo bez snežníc, poprípade lyží. Zvýšte opatrnosť. Odporúčame používať paličky, snežnice, lyže a na zľadovatených miestach minimálne navliekacie gumené mačky s hrotmi. Na túru sa treba dobre obliecť a počítať s tým, že po 16:30 sa začína stmievať. V prípade, že sa rozhodnete ísť na pešo, prosíme Vás, neničte lyžiarsku stopu!!! Ďakujeme.

Lučanská Malá Fatra

Vo vysokých polohách fúka veľmi silný vietor s rýchlosťou v nárazoch 20 až 30 m/s!

V pohorí je 30 - 50 cm snehu, turistické chodníky sú miestami zľadovatené. Odporúčame používať paličky a turistické mačky. Ferrata je namrznutá - stupy aj istiace lano. Vzhľadom na uvedené zvýšte opatrnosť. Na túru sa treba dobre obliecť a počítať s tým, že po 16:30 sa začína stmievať.

Slovenský raj

Dolina Bieleho potoka je uzavretá (poškodené technické zariadenia). Ferrata HZS v rokline Kyseľ je sezónne uzavretá. Roklina Veľký Sokol je v zlom technickom stave.Ostatné turistické chodníky sú otvorené a schodné.

Stredné Beskydy

Sneh miestami tvrdý až zľadovatený. Vo vrcholných častiach Babej hory a Pilska odporúčame použiť paličky a mačky.

Kysuce - Oščadnica

Vo vysokých polohách fúka veľmi silný vietor s rýchlosťou v nárazoch 20 až 25 m/s!

T Turistické chodníky sú miestami zľadovatené, v nadmorskej výške nad 1000 m.n.m. odporúčame používať paličky a turistické mačky.

Kremnica - Skalka

V Kremnických vrchoch sa nachádza súvislá snehová pokrývka do 30 cm. Od 1.1. do 30.4. sú všetky ferratové cesty, vrátane visutého mosta, uzavreté z dôvodu ochrany prírody a krajiny.

Počasie pranostiky Marec





Panská láska , ženská chuť a marcové počasie nie sú stále.





Keď chceš mať zemiaky skoro v hrnci, zasaď ich v marci.

Kto nenasial hrachu v marci, nebude ho variť v hrnci.

Obleč si aj kožuch, ale zemiaky v marci zasaď.

V kožuchu sej jarinu, v košeli oziminu.

Marcové jačmene sú najlepšie.

Najlepšie sliepky sú marcové.

Ide marec, poberaj sa starec.

V marci prach, istý hrach.





Lepšie, keď ťa zima chveje, než marcové slnko hreje.

Marcový sneh jed, aprílový hnoj.

Marcový sneh žnie chlieb.

Marec chytí tiež za palec.





Ak máš v marci lúku vytopenú, nič si z toho nerob, zaraduj sa senu.

Daždivý marec je roľníkovo nešťastie, no suchý apríl ešte horšie.

Jedna marcová brázda lepšia ako desať aprílových.

Koľko je v marci rosy, toľko v máji mrazu.

Keď je marec daždivý, bude suché leto.

Ak v marci prší, tak bude v júni pršať.





Suchý marec, mokrý apríl, studený máj, vrchovaté stodoly a sena plný háj.

Keď je v marci veľa vetrov a v apríli veľa dažďov, nasleduje pekný máj.

Ak marec orie a apríl je studený, mnohé vetry nesú máj krásne zelený.

Ak v marci kukučka kuká a bocian klepotá, dočkáme sa teplého leta.

Vidíš v marci chlapa nahatého, volíš vidieť vlka chlpatého.

Marcový prach a májové blato, to je sedliakovi nad zlato.

Kto v marci blchu nezabije, môže v lete spokojne spať.

Suchý marec, mokrý máj, bude žitko ako háj.

Keď je marec teplý, je apríl chladný.

Marec bez vody, apríl bez trávy.





Odporúčame:

Počasie na 10 dní





















Najčítanejšia najnovšia správa

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.