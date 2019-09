Počasie na Slovensku sa od stredy zhorší, vzduch bude vlhkejší a ochladí sa

24.9.2019 (Webnoviny.sk) - Počasie sa od stredy zhorší a bude sa ochladzovať. Počasie by sa na našom území malo meniť už v nasledujúcich hodinách a od stredy bude vlhkejší vzduch.

Na našom území pribudne pomerne veľká oblačnosť s početnými prehánkami alebo s občasným dažďom. Nasledujúce dni nás tak čaká premenlivé, jesenné počasie.

V priebehu stredy budú zrážky najmä vo východnej polovici územia. Ďalšie zrážky sa nad naše územie nasunú v noci zo stredy na štvrtok. Nasledujúce dni treba počítať aj s postupným ochladzovaním.

Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) bude nočná teplota v stredu 9 až 14, na severe 4 až 9 stupňov Celzia. Denná teplota sa bude pohybovať od 15 do 20, na juhozápade do 23 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý, cez deň miestami mierny juhozápadný vietor do 20 km/h.

Utorok

Naša oblasť sa bude nachádzať v nevýraznom poli relatívne nižšieho tlaku vzduchu.





Malá, miestami, najmä v západnej polovici územia aj zväčšená oblačnosť.

Ráno ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť.

Najvyššia denná teplota 19 až 24 st.

Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 11 st.

Slabý, na krajnom juhozápade prechodne severozápadný vietor do 5 m/s

(20 km/h).

Streda

Nad strednou Európou sa prehĺbi brázda nízkeho tlaku vzduchu a zároveň sa bude južne od Islandu nachádzať stred tlakovej níže.





Oblačno až zamračené, v noci spočiatku ešte zmenšená oblačnosť.

V noci ojedinele, cez deň miestami, dážď alebo prehánky.

Najnižšia nočná teplota 14 až 8, na severe a Horehroní miestami okolo 5 st.

Najvyššia denná teplota 18 až 23, na severe a východe miestami okolo 16 st.

Slabý, cez deň miestami južný vietor do 5 m/s (20 km/h).

Štvrtok

Od severozápadu bude do našej oblasti zasahovať brázda nízkeho tlaku vzduchu, ktorá sa bude neskôr vypĺňať.





Oblačno až zamračené a na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Počas dňa od západu zmenšovanie oblačnosti a ustávanie zrážok.

Najnižšia nočná teplota 14 až 8 st.

Najvyššia denná teplota 17 až 22, na Orave a pod Tatrami miestami

okolo 14 st.

Slabý, cez deň na západe prechodne západný vietor do 5 m/s (20 km/h).





Počasie pranostiky September

Aké je počasie v prvých dňoch septembra , také bude celý mesiac.

Aký je september , taký bude i marec.





Ak sa osy v septembri tlačia do príbytkov, prorokujú tuhú zimu.

Septembrový dážď, poliam potrava, vinohradom otrava.

Na septembrovom daždi sedliakovi veľmi záleží.

September - z poľa ber!

Výstrahy ku dňu 24. 09. 2019

Horská záchranná služba





Vysoké Tatry

Vo výškach nad 1500 m n. m. sa nachádza nový poprašok snehu, povrch turistických chodníkov je vo všetkých polohách pokrytý vrstvou snehu a ľadu. Pri túrach odporúčame používať doplnky a výstroj prispôsobené aktuálnym podmienkam. Na turistickom chodníku (červená značka) zo Štrbského plesa smerom na Jamské pleso je poškodený drevený mostík cez Biely Váh.

Nízke Tatry

Vo výškach nad 1500 m n.m. sa nachádza nový poprašok snehu, povrch turistických chodníkov je pokrytý vrstvou snehu a ľadu. Odporúčame odchádzať na túry v skorých ranných hodinách a dodržiavať pitný režim. Všetkým návštevníkom odporúčame, aby pri pohybe v horách dbali na zvýšenú opatrnosť. Na niektorých turistických chodníkoch po veternej kalamite prebieha ťažba dreva.Upozornenie: Žltý TZCH Demänovská jaskyňa slobody - Siná a rovnako aj červený TZCH od Širokej doliny smerom na Peknú vyhliadku sú pre množstvo popadaných stromov ťažko priechodné.

Západné Tatry

Vo výškach nad 1500 m n. m. sa nachádza nový poprašok snehu Odporúčame odchádzať na túry v skorých ranných hodinách a dodržiavať pitný režim. Turistický chodník - zelená značka na Lomnô a Prosečné je zle značený !!

Malá Fatra

Zelený TZCH Javorina - sedlo Brestov je tažko prechodný z dôvodu popadaných stromov. Od 26. 06. 2019 do odvolania je uzatvorený žltý TZCH Chata Vrátna - Chata na Grúni z dôvodu ťažby dreva, pre výstup na Poludňový Grúň zvoľte modrý turisticky značený chodník zo Štefanovej alebo z Pasek. V Horných Dierach prebieha rekonštrukcia turistického chodníka, treba zvýšiť opatrnosť a dodržiavať presmerovanie trasy !!!

Veľká Fatra

Ferrata HZS na Martinské hole je z dôvodu výkonu práva poľovníctva sezónne uzavretá od 15. septembra do konca októbra.

Lučanská Malá Fatra

HZS na Martinské hole je z dôvodu výkonu práva poľovníctva sezónne uzavretá od 15. septembra do konca októbra.

Slovenský raj

Z rána sa najmä na technických zariadeniach v okolí vodných tokov môže tvoriť slabá námraza, zvýšte opatrnosť pri ich prechádzaní.

Stredné Beskydy

Chodníky sú miestami blatisté a šmykľavé. Dbajte na zvýšenú opatrnosť. Na túry vyrážajte v skorých ranných hodinách.

Kysuce - Oščadnica

Odporúčame odchádzať na túry v skorých ranných hodinách a dodržiavať pitný režim. Všetky značené TZCH v Javorníkoch, Kysuckej vrchovine, Moravsko-sliezskych Beskydoch a Kysuckých Beskydoch sú otvorené a schodné bez obmedzení. Zvýšte opatrnosť v úsekoch kde prebieha ťažba dreva. Upozornenie (!): Smerom od vrcholovej lanovky Marguška na Dedovku (cca 200 m pod Marguškou) sa nachádza elektrický ohradník, ktorý križuje zelený TZCH. Napriek jeho označeniu upozorňujeme najmä cyklistov, aby zvýšili opatrnosť pri prechádzaní daného úseku!!!

Kremnica - Skalka

Ferrata na Skalke je od 29. 06. 2019 otvorená. Žiadame návštevníkov, aby dodržiavali bezpečné rozostupy a používali predpísanú ferratovú výstroj .

Poloniny

Odporúčame odchádzať na túry v skorých ranných hodinách a dodržiavať pitný režim.

