Počasie na Piatok 23. Októbra 2020 polojasno až oblačno

Dnes bude polojasno až oblačno. Ráno a dopoludnia miestami hmla alebo zamračené nízkou oblačnosťou, ktorá sa ojedinele udrží do popoludňajších hodín. Ojedinele slabé mrholenie.

Najvyššia denná teplota 12 °C až 18 °C, pri dlhšie trvajúcej nízkej oblačnosti okolo 10 °C

Predpokladané množstvo zrážok: do 0.5 mm

Za bielym októbrom nasleduje zelený február, za zeleným októbrom biely február.

Začiatok októbra hoci pekný býva, predsa v druhej polovici severák podúva.

Keď je v októbri mnoho sršňov a osí, bude dlhá zima.

Keď sa drží list v mesiaci októbri na stromoch pevne, to znamená krutú zimu.

Ak je október veľmi zelený, bude potom január hodne studený.

Teplý október, studený november.

Ak opadá lístie do polovice októbra, bude mokrá zima.

Mnoho dažďa v októbri, mnoho vetrov v decembri.

Dažde v októbri predpovedajú úrodný rok.

Ktorého dňa tohto mesiaca padne sneh, toľkokrát bude cez zimu padať.

Keď si sedliak hľadá v októbri kabanicu, neuvidí potom na jar húsenicu.

Keď v októbri prídu tuhé mrazy, v januári zima málo nás omrazí.

Keď v októbri mrzne a sneží, budúci január teplom blaží.

Ak skoro v októbri sneh padá, bude mäkká zima.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

