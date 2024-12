Počasie na Piatok 19. Júna 2020 oblačno až zamračené

Dnes bude oblačno až zamračené, neskôr popoludní na juhozápade aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky. V Trenčianskom a Žilinskom kraji ojedinele výdatné zrážky.

Najvyššia denná teplota 16 až 22, na juhu a východe väčšinou 21 až 24 st. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 10 st.

Slabý, v západnej polovici územia západný až severozápadný vietor 3 až 9 m/s (10 až 30 km/h). Pri búrkach vietor prechodne zosilnie.





Predpokladané množstvo zrážok: do 15 mm, ojedinele - najmä na západe a pri búrkach okolo 40 mm.





Počasie pranostiky Jún

Ak veje vietor začiatkom júna, potom veje osem dní.

V júni sa jačmeň vyťahuje z gatí.

V júni mnoho rýb, málo zrna.

Aký jún, taký december.





Chladných dažďov v júni hospodár sa bojí, najmä vincúr, včelár pri nich zle obstojí.





Ak počas žatiev prší, bude veľa orechov, ale málo chleba.

Netreba v júni o dážď prosiť, príde, keď začneme kosiť.

Jún mokrý a studený činí najviac rok chudobný.

Ak je jún studený, sedliak krčí ramenami.

Ak jún mokrý býva, obilie zle rodieva.

Daždivý jún celé leto pokazí.





Jún mokrý a teplý neurobí gazdu biednym.

Ak je jún suchý, nebude sud hluchý.

Suchý jún plní sudy vínom.





Výstrahy ku dňu 19. 6. 2020

Horská záchranná služba



Vysoké Tatry

Popoludní sa očakáva výskyt búrok! Nad 2000 m n.m. sú veľké snehové polia, v záveroch dolín až súvislá snehová pokrývka - zvýšte opatrnosť! Pri prechode snehových polí odporúčame použiť stúpacie železá a čakan. Po 20:00 sa začína stmievať.

Nízke Tatry

Popoludní sa očakáva výskyt búrok! Upozornenie: Z dôvodu množstva popadaných stromov sú ťažko priechodné: Žltý TZCH Demänovská jaskyňa slobody - Siná, žltá trasa Demänová Autocamping ATC smerom do sedla Machnatô, modrý TZCH cez Krakovu hoľu smerom do sedla Javorie, a smerom do sedla Kúpeľ, zelený TZCH zo Svidovského sedla smerom na Slemä a Ohnište, aj červený TZCH od Širokej doliny smerom na Peknú vyhliadku. Ďalej upozorňujeme turistov, že niektoré turistické trasy boli pre schodnosť pozmenené, preto sa nemusia zhodovať ich GPS súradnice s mapovými podkladmi.

Západné Tatry

Popoludní sa očakáva výskyt búrok! Od cca 2000 m n. m. je nesúvislá vrstva snehu. Zelený TZCH na Lomnô a zelený TZCH Prosečné je zle značený, s obmedzenou priechodnosťou (množstvo popadaných stromov) !

Malá Fatra

Zelený TZCH Javorina - sedlo Brestov je ťažko prechodný z dôvodu popadaných stromov. Po dažďoch sú niektoré chodníky mokré a blatisté, treba zvoliť dobrú obuv. Modrý TZCH Starý dvor (Paseky) - Chata na Grúni je zatvorený pre ťažbu dreva!!!

Veľká Fatra

Po daždi sú chodníky premočené a blatisté! Ferrata Dve veže v Liptovských Revúcach je od 14. 6. 2020 otvorená.

Lučanská Malá Fatra

Po daždi sú chodníky premočené a blatisté! Ferrata na Martinské hole je do 1. 6. 2020 otvorená.

Slovenský raj

Popoludní sa očakáva výskyt búrok! Dolina Bieleho potoka je opäť otvorená, ale treba pri prechode technických zariadení zvýšiť opatrnosť, lebo sa stále pracuje na ich oprave. Roklina Veľký Sokol (žltá turistická značka) je od 8. mája až do odvolania uzavretá pre údržbu technických zariadení. Ferrata HZS v rokline Kyseľ je otvorená. V Stratenskej tiesnine je poškodený rebrík, odporúčame zvýšiť opatrnosť.

Stredné Beskydy

Chodníky sú miestami premočené a blatisté. Dbajte na opatrnosť.

Kysuce - Oščadnica

Po daždi sú chodníky premočené a blatisté!

Kremnica - Skalka

Po daždi sú chodníky premočené a blatisté! Od 1.6. sú všetky ferratové cesty na Skalke, vrátane visutého mosta otvorené.

Poloniny

Popoludní sa očakáva výskyt búrok!





Klimatológ Lapin: Prevládajúce teplé počasie prispieva k častejšiemu výskytu suchých období, Slovensko začne mať problémy s vodou.







Tohtoročné leto bude mimoriadne horúce, predpovedajú meteorológovia



Tajomstvo Vianoc súvisí s prvým hriechom

24.12.2024 (SITA.sk) - Na Štedrý deň slávia meniny Adam a Eva. Pamiatka prarodičov pripomína prvý hriech a jeho následky, ale aj nádej na spásu.

V Biblii sa uvádza, že Boh stvoril človeka ako vrchol tvorstva na svoj obraz. Znamená to, že ako jediné stvorenie ho obdaril dušou a slobodnou vôľou.

Keď videl, že Adam nemá medzi ostatnými živočíchmi partnera, stvoril mu Evu a rozkázal im množiť sa a podmaniť si Zem.

Eva naviedla na hriech aj Adama

Prví ľudia boli dokonalí, bez náklonnosti k hriechu. Nemali zomrieť, ale plynulo prejsť do večnej blaženosti. Aby si však túto blaženosť zaslúžili a sami sa rozhodli pre Boha, dostali slobodnú vôľu a zákaz jesť zo stromu poznania dobra a zla.

Diabol, čiže padlý anjel, ktorý za svoju vzburu voči Bohu už dostal večný trest, ľuďom závidel. Oklamal Evu a naviedol ju prestúpiť Boží zákaz a ona naviedla na hriech aj Adama. Ľudia stratili nevinnosť, čo Biblia vyjadruje slovami “zbadali, že sú nahí".

Boh všetkých účastníkov hriechu potrestal. Preklial hada, žene predpovedal pôrodné bolesti a večnú nenaplnenú túžbu po mužovi, ktorý bude nad ňou vládnuť, a Adam ako zástupca ľudstva mal spoznať námahu spojenú s dorábaním chleba.

Strata spojenia s Bohom ako hlavný trest

Hlavným trestom však bola strata spojenia s Bohom. Ale spravodlivý sudca zároveň prejavil svoje milosrdenstvo a prisľúbil ľudstvu vykupiteľa. Súvis medzi prvým hriechom a vykúpením z neho – čiže aj medzi udalosťou z raja a Vianocami - zdôrazňuje pomenovanie Ježiša Krista “posledným Adamom” a jeho matky Márie “druhou Evou”.

Eva je matkou prirodzeného života ľudstva, Mária zas duchovného života vykúpených. Prvý Adam symbolizuje ľudskú slabosť a hriešnosť, Ježiš Kristus víťazstvo nad smrťou a spásu.

O živote Adama a Evy po vyhnaní z raja sa Biblia nezmieňuje. Spomína iba ich synov a dcéry, z ktorých menuje troch - Kaina, Ábela, ktorého Kain zabil, a Seta, náhradu za Ábela. Cirkev zachovala tradíciu o bohumilom živote Adama a Evy, na východe sa dokonca uctievajú ako svätí.