Počasie cez víkend nepoteší, má byť zamračené a na mnohých miestach zaprší

17.7.2020 (Webnoviny.sk) - Cez víkend bude na väčšine územia Slovenska zamračené a na mnohých miestach sa objaví dážď alebo prehánky.

V sobotu 18. júla bude oblačno až zamračené na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky.

Zafúka severovýchodný vietor

Najvyššia denná teplota dosiahne 18 až 23 stupňov Celzia a v Above, na Šariši a Zemplíne miestami 25 stupňov.





Meteorológovia očakávajú na horách vo výške 1 500 m okolo 12 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne severovýchodný vietor od 3 do 8 m/s (10 až 30 km/h).





Pedpokladané množstvo zrážok je do 15 mm, ojedinele do 25 mm. Cez noc do 10 mm, ojedinele do 20 mm.





Nedeľa bude teplejšia

V nedeľu 19. júla očakávajú meteorológovia oblačnosť na väčšine územia Slovenska, objavia sa prehánky, dážď a ojedinele aj búrky.





Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 20 do 25 stupňov Celzia. Na juhu môže byť ojedinele teplejšie, vyskytnúť sa môže slabý vietor.













Pátranie vo vodách Atlantiku. Zmizla ponorka, aj s turistami smerovala k Titanicu

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

Súkromná spoločnosť OceanGate Expeditions, ktorá organizuje hlbokomorské expedície, vo vyhlásení potvrdila, že vlastní stratenú ponorku a na palube boli ľudia.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

Expedícia k Titanicu Spoločnosť si za expedíciu k Titanicu pýta 250-tisíc dolárov na osobu. Ponorka je päťmiestna a podľa spoločnosti zvyčajne jazdí s pilotom, obsahovým expertom a troma platiacimi hosťami. Úplný ponor k vraku, vrátane zostupu a výstupu, údajne trvá celkovo osem hodín.

(1 EUR = 1,0922 USD)