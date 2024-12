Počas rekonštrukcie kežmarskej Reduty sa našiel výnimočný historický odkaz v sklenenej fľaši

14.7.2021 (Webnoviny.sk) - Vo vežičke budovy kežmarskej Reduty našli pri jej rekonštrukcii historický odkaz v sklenenej fľaši. Podľa vedúceho oddelenia rozvoja mesta a výstavby Teodor Štubňa v nej boli uložené artefakty na pergamenovom papieri napísané v latinčine a doplnené kresbou.

O vzácnom náleze už informovali pamiatkový úrad aj riaditeľku miestneho múzea, chcú ho nechať preložiť a uchovať pre budúce generácie.

Dva pergameny

Vo fľaši sa nachádzali dva pergameny. „Na jednom je zobrazená historická rytina mesta Kežmarok z roku 1814 a vyobrazuje, ako mesto vyzeralo pred viac ako 200 rokmi, a tiež pohľad na Tatry a ich vtedajšie zalesnenie. Na zadnej strane sú v latinčine buď mená zhotoviteľov alebo tých, ktorí sa podieľali na rekonštrukcii,“ priblížil primátor mesta Ján Ferenčák.

Druhý pergamen obsahuje podľa jeho slov menný zoznam. „Po bližšom preskúmaní uvidíme, či sú to mená vtedajších senátorov, ľudí, čo sa podieľali na rekonštrukcii, alebo významných občanov, ktorí prispeli na rekonštrukciu finančne,“ dodal.

Kultúrna pamiatka

S rekonštrukciou národnej kultúrnej pamiatky zo 17. storočia sa začalo koncom marca tohto roka. Na jej obnovu ide 383-tisíc eur.





Mesto získalo na tento projekt nenávratný finančný príspevok z Ministerstva kultúry SR v rámci programu Obnov si svoj dom. Spolufinancovanie samosprávy je vo výške približne 20-tisíc eur.

Obnova budovy

Projekt počíta okrem iného s obnovou fasády, výmenou dverí a okien, kompletnou výmenou strešnej krytiny a poškodených častí krovu.





Súčasťou fasády je nástenná maľba, ktorá si vyžaduje reštaurátorský prieskum a následné reštaurátorské opravy. Obnovený bude aj vnútorný dvor, ktorý bude následne prístupný verejnosti a bude slúžiť pre účely expozície. Práce by mali trvať viac ako rok.

Reduta bola za národnú kultúrnu pamiatku vyhlásená v roku 1981, nachádza sa v mestskej pamiatkovej rezervácii. Ide o pôvodne renesančnú budovu zo 17. storočia, ktorú v roku 1818 prestavali v klasicistickom slohu na redutu.





