Počas pandémie koronavírusu roznášajú jedlo v britskom meste Milton Keynes autonómne roboty (video)

V britskom meste Milton Keynes sa počas pandémie nového koronavírusu osvedčila robotická donáška jedla.

Takmer 200-tisíc tamojším obyvateľom rozvážajú jedlo miniatúrne autonómne vozidlá firmy Starship Technologies.

Startup, ktorý v roku 2014 založili spoluzakladatelia komunikačného programu Skype, začal testovať svoje autonómne biele šesťkolesové vozidlá na verejnosti už v roku 2015. V Milton Keynes ich nasadili už v roku 2018, konkrétne na predmestiach.

Objednávky cez aplikáciu

V polovici tohtoročného marca, keď vo Veľkej Británii začali uplatňovať rozsiahle sociálne dištancovanie, aby zabránili šíreniu koronavírusu, službu rozšírili aj do centra mesta. Je to prvá komerčná operácia firmy vo Veľkej Británii.





Obyvatelia môžu využiť autonómne vozidlá s pomocou špeciálnej aplikácie Starship Deliveries. Prostredníctvom nej si môžu kúpiť už uvarené jedlo alebo menšie objednávky zo supermarketov, ktoré v prevádzkach naložia do robotov a tie im ich dovezú.





Podľa primátora Milton Keynes Sama Crooksa majú obyvatelia mesta robotickú donášku radi a stala sa súčasťou ich životov.

Vysoký dopyt po službe

„Ľudia berú vážne rady, aby nevychádzali von, takže niečo ako robotická donáška je absolútne ideálne, pretože si môžu objednať a zaobstarať veci bez toho, aby chodili von,“ cituje ho denník The Guardian.





Firma uviedla, že počas uplynulého týždňa zaznamenala vysoký dopyt po ich službe a že plánuje expandovať do ďalších miest v Spojenom kráľovstve aj v USA.





Okrem Milton Keynes má Starship Technologies robotickú donášku potravín aj v Tempe v americkom štáte Arizona, Washingtone D.C či Irvine v Kalifornii.





Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?