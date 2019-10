Pobrežná stráž našla na plážach Rodosu troch mŕtvych mužov, zrejme ide o migrantov

ATÉNY 8. apríla (WebNoviny.sk) - Grécka pobrežná stráž našla cez víkend na dvoch plážach na ostrove Rodos telá troch úplne oblečených mužov. Jedno telo objavila v sobotu na pláži Afantou vo východnej časti ostrova a ďalšie dve v nedeľu na tej istej pláži a vedľajšej pláži Faliraki. Obe tieto pláže v letnej sezóne hromadne navštevujú turisti.

Zatiaľ nie je známa totožnosť zosnulých, ani to, ako sa na pláže dostali ich telá. Podľa agentúry The Associated Press je však možné, že to budú migranti, ktorí sa pokúšali z neďalekého Turecka dostať cez more do Európy. Príčiny úmrtia mužov stanoví až pitva.

