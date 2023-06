Po útoku na Zámockej má strach a obavy 10 percent ľudí, prieskum zisťoval aj názor na registrované partnerstvá

10.12.2022 (Webnoviny.sk) - Teroristický útok a vražda dvoch mladých ľudí patriacich ku komunite LGBTI+ pred bratislavským barom na Zámockej ulici v Bratislave priniesol nárast podpory pre zavedenie registrovaných partnerstiev.

Obavy o svoju bezpečnosť po útoku pociťujú výrazne silnejšie mladí ľudia. Polovica ľudí na Slovensku si myslí, že k útoku došlo najmä pre celkovo prevládajúcu netolerantnú atmosféru na Slovensku.

Projekt „Ako sa máte, Slovensko?“ sleduje postoje obyvateľov, pričom prieskum iniciuje spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame, v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV.

Výskum „Ako sa máte, Slovensko?“ robili v období 4. do 12. novembra, pričom bolo doňho zapojených 1 000 ľudí. Informovala o tom v tlačovej správe z agentúry Seesame Michaela Lukovičová.

Zavedenie registrovaných partnerstiev

V prieskume mali oslovení odpovedať na otázku, či vražda dvoch návštevníkov baru, kam chodievajú LGBTI+ ľudia, zmenila jeho pohľad na registrované partnerstvá pre ľudí rovnakého pohlavia.

Podľa výsledkov výskumu 28 percent ľudí odpovedalo, že vždy boli za registrované partnerstvá a 12,3 percenta zmenilo svoj pohľad tak, že kým pred útokom neboli za ich uzákonenie, po útoku zmenili názor a už súhlasia s ich zavedením.

Celkovo tak zavedenie registrovaných partnerstiev na Slovensku podporuje 40,3 % respondentov, naopak 39,2 percenta ich zavedenie nepodporuje. Asi 20 % respondentov na otázku o podpore pre registrované partnerstvá nevedelo odpovedať.

Obavy o seba a o svojich najbližších

Za zavedenie registrovaných partnerstiev sú častejšie ľudia pracujúci v odborných a technických pozíciách vyžadujúcich vyššiu kvalifikáciu a ľudia žijúci vo veľkých mestách.

Naopak, ich zavedenie výrazne menej podporujú muži a voliči Smeru-SD. Proti zavedeniu registrovaných partnerstiev sú tiež častejšie nezaočkovaní respondenti a nábožensky založení ľudia. Zaujímavé je, že nie je rozdiel v podpore pre registrované partnerstvá v závislosti od veku respondentov.

Respondenti sa mali vyjadriť aj k tomu, či majú v súčasnej situácii, v súvislosti s touto vraždou obavy o seba a o svojich najbližších.

Netolerantná atmosféra

Veľké obavy o seba a o svojich najbližších v súvislosti s vraždou dvoch návštevníkov baru deklaruje len 10,1 % respondentov, pričom veľké a mierne obavy po útoku deklarujú výrazne častejšie mladší respondenti, a to vekovej kategórii 18 až 29 rokov (16,8 %) a 30 až 39 rokov (13,7 %). Naopak, žiadne obavy nemá 60,5 percenta oslovených.

„Útok na návštevníkov baru, v ktorom sa stretávajú LGBTI+ ľudia priniesol mierny posun verejnosti v prospech podpory pre uzákonenie registrovaných partnerstiev. Napriek tomuto posunu zostáva pomer zástancov a odporcov registrovaného partnerstva takmer vyrovnaný. Zaujímavé je tiež, že obavy po teroristickom útoku deklarujú výrazne častejšie mladší respondenti. To je podľa všetkého spôsobené mladým vekom páchateľa aj jeho obetí. Názory mladších respondentov na registrované partnerstvá však nie sú odlišné od názorov starších respondentov." komentuje výsledky Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu SAV.

Ľudia na Slovensku vidia ako príčinu útoku netolerantnú atmosféru. Polovica respondentov (50,6 %) považuje útok na návštevníkov baru na Zámockej ulici ako výsledok celkovo netolerantnej atmosféry na Slovensku. Zároveň títo respondenti majú v súvislosti s útokom väčšie obavy o seba a svojich blízkych.

Prísnejšia regulácia strelných zbraní

Naopak, 28,3 % opýtaných si nemyslí, že útok bol dôsledkom netolerantnej atmosféry. Táto časť respondentov považuje za viac dôveryhodné, to čo im o politike a svete povedia ich známi alebo rodina ako to, čo sa dozvedia z televízie, rozhlasu či z novín. Ide tiež najmä o voličov strán Republika, Smer-SD, Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko, Slovenská národná strana a Kresťanskodemokratické hnutie. .

„Je pozitívnym zistením, že veľa ľudí na Slovensku tento tragický incident vníma citlivo. Výsledky prieskumu naznačujú, že verejná debata a aktivity mnohých iniciatív či médií o právach LGBTI+ ľudí na Slovensku scitliveli časť spoločnosti a posunuli ich názory smerom k priznávaniu väčších práv. Preto je dôležité, aby diskusia neutíchla a iniciatívy presadzujúce ľudské práva v akejkoľvek oblasti ostávali aktívne," hovorí Michaela Benedigová zo Seesame.

Až 83,1 % respondentov súhlasí rozhodne (54,8 %) alebo skôr (28,3 %) so sprísnením regulácie držania strelných zbraní.

Menej často so sprísnením súhlasia muži a respondenti nezaočkovaní proti COVID-19, naopak, častejšie súhlasia starší respondenti, respondenti, ktorí sú za uzákonenie registrovaných partnerstiev a respondenti, ktorí majú po útoku obavy o seba a o svojich najbližších. Prívrženci sprísnenia regulácie držania strelných zbraní prevažujú medzi voličmi všetkých politických strán na Slovensku.

