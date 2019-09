Po sídlisku Klokočina behala zebra, z cirkusu ju vypustili opití chlapci

„Prijali sme viacero oznámení od občanov, ktorí videli zebru na viacerých uliciach Klokočiny, pohybovala sa veľmi rýchlo. Spočiatku sme to vyhodnotili tak, že zvierat je viac, ale nakoniec sme po rozhovore s pracovníkmi cirkusu zistili, že im ušla len jedna zebra, ktorú pravdepodobne vypustili nejakí chlapci ako odplatu za to, že ich nechceli pustiť do cirkusu grátis,“ povedal pre agentúru SITA náčelník Mestskej polície v Nitre Erik Duchoň.