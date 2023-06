Po požiari trajektu našli na plavidle jedného z nezvestných pasažierov

20.2.2022 (Webnoviny.sk) - Jedného z nezvestných pasažierov trajektu, na ktorom v piatok neďaleko Grécka vypukol požiar, našli živého. Muža záchranári spozorovali v zadnej časti lode. Zábery gréckej televízie ukázali muža zostupujúceho po rebríku z lode do remorkéra. Jedenásť ľudí je stále nezvestných a viac ako 270 zachránili a previezli na ostrov Korfu. Informuje o tom portál bbc.com.

Požiar na lodi Euroferry Olympia, ktorá sa plavila pod talianskou vlajkou, vypukol, keď smerovala do talianskeho prístavu Brindisi. Príčinu požiaru stále vyšetrujú.

Grécke úrady predpokladajú, že nezvestní sú vodiči nákladných áut z Bulharska, Grécka, Turecka a Litvy. Na plavidle oficiálne bolo 239 pasažierov a 51 členov posádky. Avšak v piatok z lode zachránili dvoch občanov Afganistanu, ktorí neboli zaregistrovaní ako pasažieri. Prevádzkovateľ lode uviedol, že bezpečnostnú kontrolu 27-ročného plavidla naposledy urobili v stredu.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz