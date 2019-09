Po polčase by sa mi človek krvi nedorezal, hovorí Greif po výhre nad Besiktasom a zastal sa Kariusa

20.9.2019 (Webnoviny.sk) - Trinásť zápasov potreboval bratislavský Slovan, aby sa dočkal svojho prvého víťazstva v skupinovej fáze Európskej ligy. Pred nadšeným detským osadenstvom Tehelného poľa zdolal Besiktas Istanbul 4:2, hoci po prvom polčase prehrával jednogólovým rozdielom.

"Belasí" ukázali charakter, bojovného ducha a v nadstavenom čase strhli víťazstvo na svoju stranu. Naďalej platí, že v tejto pohárovej sezóne EL Slovan pod vedením Jána Kozáka ml. vyhral na domácom ihrisku všetky zápasy.

"Bol to krásny zápas. Chcem chlapcov pochváliť, odovzdali na ihrisku všetko. Takéto emócie zažijete len na futbale. Dnes to bolo nádherné, som rád, že s úspešným koncom pre nás. Besiktas je veľkoklub, ktorý sem prišiel vyhrať. My sme ho zdolali, chlapci si zaslúžia obdiv a rešpekt za to, čo ukázali. Ďakujeme aj deťom za výbornú podporu, naozaj nám pomohli," vyjadril sa na tlačovej konferencii 39-ročný rodák z Košíc.

"Zlyhanie" pri penalte

Slovan sa v 14. min dostal do vedenia zásluhou Šporara, ale o štvrťhodinu neskôr vyrovnal z pokutového kopu Adem Ljajič a v nadstavenom čase prvého dejstva si strelil vlastný gól Vasil Božikov. Domáci brankár Dominik Greif bol po prvom polčase nahnevaný a vyčítal si najmä "zlyhanie" pri penalte súpera.

"Po prvom polčase by sa mi človek krvi nedorezal, bolo to niečo strašné. Vedel som, že Ljajič kope penalty do stredu, ale nemal som tú odvahu zostať v strede bránky. Veľmi ma to štvalo a potom sme si dali vlastný gól, hoci súper nebol nejako nebezpečný. Som hrdý na chalanov, pretože sme predviedli výborný výkon a v druhom polčase otočili skóre," skonštatoval brankár Slovana.

Zastal sa Kariusa

Po zápase mali hráči Slovana, pochopiteľne, dobrú náladu. Nechýbalo však veľa a z víťazstva sa mohli tešiť aj futbalisti Besiktasu. V 81. min spálil po rohovom kope za nerozhodného stavu 2:2 obrovskú šancu striedajúci Atiba Hutchinson.

"Bola to zhoda smolných okolností. Myenty Abena bol v tom čase ošetrovaný, tak som musel Vasila Božikova poslať brániť osobne hráča, ktorého mal strážiť Myenty. Tým pádom v priestore, kde mal byť Vasil, nikto nebol a práve tam prišla lopta. Nestihol som sa k nej dostať, vystrel som ruky a lopta ma, našťastie, trafila," opísal Greif svoj dôležitý zákrok po hlavičke Hutchinsona.





Kým Greif sa v zápase niekoľkokrát vyznamenal, brankár na opačnej strane sa opäť musel červenať. Loris Karius chybil pri úvodnom góle stretnutia, keď ho preskočila lopta po dlhom odkope Greifa. Futbalovým fanúšikom sa okamžite vynorili spomienky na jeho dve zaváhania z finále Ligy majstrov 2018. Domáci brankár sa však svojho kolegu po zápase zastal.





"Vždy je trochu smutné pre kolegu brankára, keď sa mu stane niečo podobné. Samozrejme, dali sme vďaka tomu gól, ale futbalový osud Kariusa je smutný. Je to výborný brankár, prepracoval sa do Anglicka, do jedného z najlepších klubov na svete, no urobil chybu v najsledovanejšom zápase roka. Ak teraz urobí ďalšiu, každý na neho bude poukazovať, že nie je dobrý brankár. Nie je to fér," vyjadril sa Greif.

ŠK Slovan Bratislava v pohárovej Európe (sezóna 2019/2020) Liga majstrov – 1. predkolo 1. zápas: ŠK Slovan Bratislava – FK Sutjeska Nikšič (Č. Hora) 1:1 (0:0) odveta: FK Sutjeska Nikšič (Č. Hora) – ŠK Slovan Bratislava 1:1 po predĺžení (1:1, 0:0), na strely zo značky pokutového kopu 3:2 Európska liga – 2. predkolo 1. zápas: ŠK Slovan Bratislava – KF Feronikeli (Kos.) 2:1 (1:0) odveta: KF Feronikeli – ŠK Slovan Bratislava 0:2 (0:1) Európska liga – 3. predkolo 1. zápas: ŠK Slovan Bratislava – Dundalk FC 1:0 (0:0) odveta: Dundalk FC – ŠK Slovan Bratislava 1:3 (0:2) Európska liga – play-off 1. zápas: ŠK Slovan Bratislava – PAOK Solún 1:0 (0:0) odveta: PAOK Solún – ŠK Slovan Bratislava 3:2 (0:1) Európska liga – skupinová fáza (K-skupina) 19. september 2019: ŠK Slovan Bratislava – Besiktas Istanbul 4:2 (1:2)

