Po klubovom „zemetrasení“ prichádza Anderlecht, FC Spartak Trnava potrebuje aj chce bodovať

TRNAVA 28. novembra (WebNoviny.sk) - Futbalistov FC Spartak Trnava čaká vo štvrtok záverečné vystúpenie na trávniku súpera v rámci skupinovej fázy Európskej ligy UEFA 2018/2019. Slovenský majster nastúpi v 5. kole D-skupiny v Bruseli proti Anderlechtu.

Pre hostí to bude zvláštny zápas, iba pár dní pred ním nastalo v klube "zemetrasenie" a svoj odchod zo Spartaka postupne oznámili tréner Radoslav Látal, generálny manažér Pavel Hoftych, majiteľ Vladimír Poór a napokon aj prezident Spartaka Dušan Keketi.

"Andeli" dohrajú jesennú časť sezóny vrátane štvrtkového zápasu pod vedením českého kouča Látala, okamžitý koniec oznámil iba majiteľ Poór, ktorý zrušil svoju plánovanú cestu do Bruselu. Napriek viacerým nepriaznivým okolnostiam sa hráči FC Spartak pokúsia získať ďalšie body do tabuľky.

Trnavčania nechcú hovoriť o postupe

Dosiaľ Trnava bodovala iba v prvom vystúpení D-skupiny na Štadióne Antona Malatinského práve proti Anderlechtu. O triumf slovenského šampióna sa vtedy postaral gólom v 79. min Matej Oravec. Spartak odvtedy ďalšie body nepridal a patrí mu tretie miesto v tabuľke, keďže posledný Anderlecht získal iba jediný bodík za remízu s tureckým Fenerbahce.

"Nerozprávajme sa o postupe. Hovoril som to už na začiatku skupinovej fázy. Sme radi, že sme sa do nej dostali, sú to pre nás obrovské skúsenosti. Nechceme urobiť hanbu, každý zápas chceme odohrať so cťou a podať dobrý výkon. Čakajú nás ešte dve dobré stretnutia. Vyvrcholenie polročnej práce príde na záver doma proti Fenerbahce. Na posledné dva zápasy sa tešíme a užijeme si ich. Nehľadíme na postup. Chceme získať ešte nejaké body a zlepšiť koeficient slovenského futbalu. O to sa ešte pobijeme," uviedol Látal.

Anderlecht sa v domácej ligy trápi

Bruselský tím neprežíva práve vydarený ročník, okrem neúspešného pôsobenia v pohárovej Európe sa mu nedarí podľa predstáv ani v domácej najvyššej súťaži. Anderlechtu patrí po šestnástich odohraných zápasoch štvrtá priečka, s čím nemôže byť klub zvučného mena spokojný.

Zverencom Heina Vanhaezebroucka nevyšla ani generálka na stretnutie proti Trnave, futbalistom domáceho tímu St. Truiden podľahli 2:4. Oba góly zdolaného mužstva strelil chorvátsky útočník a s 11 zásahmi aktuálne najlepší ligový strelec Ivan Santini.

Na diaľku takto akoby varoval defenzívu Spartaka, že si naňho bude musieť dať pozor. Aj druhé miesto v poradí kanonierov belgickej Jupiler League patrí hráčovi Anderlechtu. O jediný gól za Santinim zaostáva 21-ročný Nany Landry Dimata, ktorého aktuálne trápia zdravotné problémy.

Zatiaľ posledný zápas v elitnej domácej súťaži nevyšiel ani zverencom Radoslava Látala. Pred vlastnými divákmi podľahli Nitre tesne 2:3 dvoma zásahmi súpera v nadstavenom čase druhého polčasu. Spartak si v tabuľke počína ešte horšie ako jeho štvrtkový súper, Trnava po 16 kolách uzatvára prvú šestku Fortuna ligy.

Spartak potrebuje pomoc Dinama

Postupové nádeje Spartaka klesli po prehre na pôde Dinama Záhreb 1:3 na minimum, ale stále žijú. V Bruseli však musia "andeli" bezpodmienečne bodovať. Postupové priečky v "déčku" zatiaľ patria suverénnemu Dinamu Záhreb (12 bodov), ktorému už účasť v ďalšej fáze neutečie a Fenerbahce Istanbul (7).

V prípade, že Trnava v Bruseli boduje naplno a turecký tím s Martinom Škrtelom získa maximálne bod v dueli s Dinamom Záhreb, slovenský šampión si to s Fenerbahce rozdá v priamom súboji o postup v záverečnom zápase skupiny.

"Potrebujeme pomoc z Dinama a aspoň remizovať v Bruseli, ideálne by však bolo zvíťaziť. Dúfam, že Dinamo nám pomôže, do Bruselu ideme s cieľom zvíťaziť," povedal brankár trnavského družstva Martin Chudý. "Ešte stále je v hre šesť bodov. Už to nemáme celkom vo vlastných rukách, ale keď sa vrátime ku poctivej hre, ktorá nás zdobila v predkolách, môžeme sa s Anderlechtom pobiť o body a takisto doma zdolať Fenerbahce," dodal nebojácne Lukáš Greššák.

Štvrtkové stretnutie 5. kola D-skupiny v Bruseli medzi domácim Anderlechtom a Spartakom Trnava je na programe na Štadióne Constanta Vanden Stocka od 18.55 h. Na disciplínu bude dohliadať grécke rozhodcovské trio Anastasios Papapetrou - Tryfon Petropoulos, Iordanis Aptosoglou.





