Po Ficovi obvinili aj Kisku. Je to špinavá politická kampaň, reaguje exprezident

6.12.2019 (Webnoviny.sk) - Deň po tom, ako polícia obvinila predsedu Smeru-SD Roberta Fica z hanobenia rasy a schvaľovania trestného činu, čelí obvineniu aj bývalý prezident a predseda Za ľudí Andrej Kiska Informuje o tom na svojej stránke . Obvinenie padlo v súvislosti s kauzou okolo jeho firmy KTAG. Denníku to potvrdili dva zdroje.

Firma zaplatila aj pokutu

Ešte začiatkom roka polícia obvinila z daňového trestného činu konateľa firmy KTAG Eduarda K. V čase, keď sa údajný trestný čin stal, bol konateľom aj Andrej Kiska. Eduard K. podal proti vzneseniu obvinenia sťažnosť.

Firma pred prezidentskými voľbami v roku 2014 platila jeho kampaň a tieto peniaze neskôr zahrnula do svojich nákladov. Firma si od štátu vypýtala vratku DPH vo výške 155 633 eur.

Hoci jej štát vratku nevyplatil, už len žiadosť o ňu je podľa polície trestným činom a nevzťahuje sa naň účinná ľútosť. Firma už zaplatila aj pokutu. KTAG krátko pred daňovou kontrolou v roku 2017 podávala údajne viac ako tucet dodatočných daňových priznaní, čo by mohlo signalizovať, že naprávala chyby z minulosti.

Fico exprezidenta varoval

Bývalý prezident a predseda strany Za ľudí tvrdí, že jeho obvinenie je špinavá politická kampaň a dôkaz politického vydierania a mafie, ktorá ovláda Slovensko. Uviedol to v stanovisku, ktoré agentúre SITA poslalo tlačové oddelenie strany Za ľudí.

Exprezident za svojím obvinením vidí bývalého premiéra Roberta Fica. „Fico ma pred tým varoval, keď som ho odmietol dať na ústavný súd. Ešte ako prezident vo februári som takýto postup Ficovej polície avizoval. Pred poslednými voľbami to isté Fico skúšal na Igora Matoviča a teraz aj na Jara Naďa. Obaja vyšli z tohoto súboja ešte silnejší a tak to bude aj teraz. Fico prehrá a konečne sa zbavíme vodcu mafie,“ uviedol Kiska.

,

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu