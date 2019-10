Po dôchodkovom strope sa ľudia musia pripraviť na nižšie dôchodky, upozorňuje Nicholsonová

BRATISLAVA 28. marca (WebNoviny.sk) - Po schválení dôchodkového stropu sa musia ľudia v budúcnosti pripraviť na nižšie dôchodky.

V reakcii na schválenie ústavného zákona, ktorý ohraničuje vek odchodu do dôchodku, to uviedla poslankyňa NR SR za SaS Lucia Nicholsonová. "To, čo oni nemajú, my máme a máme na to analýzy, ktoré jednoznačne smerujú k tomu, že z dlhodobého hľadiska pôjdu dôchodky jednoducho dolu," podotkla.

Ako uviedla poslankyňa za Most-Híd Irén Sárközy, poslanci za Most-Híd mali pri hlasovaní "voľnú ruku". Ona sama sa hlasovania zdržala. "Most hovorí stále to, že riešime niečo, čo bude aktuálne za 20 rokov," povedala.

Rozumný schodok v rozpočte

Poslankyňa NR SR za SNS Eva Antošová, ktorá prijatie ústavného zákona podporila, zdôraznila, že glorifikácia vyrovnaného štátneho rozpočtu nie je vždy dobrá.

"Ak sa Slovensku darí, čo sa darí, tak som presvedčená o tom, že by to ľudia mali pocítiť, a kto nie viac ako dôchodcovia," tvrdí. Je preto aj za "rozumný schodok" vo verejnom rozpočte, ak sa pomôže ľuďom.

Ústavný zákon nerieši súčasné problémy

Poslankyňa NR SR za hnutie OĽaNO Veronika Remišová konštatovala, že ústavný zákon nerieši súčasné problémy. Predseda Smeru Robert Fico podľa nej rieši problémy, ktoré bude mať Slovensko o 30 rokov, keďže nevie riešiť súčasné problémy ľudí, ako sú nízke mzdy či nízke dôchodky. "Hlasovali sme proti, pretože tento návrh poškodzuje Slovensko a nerieši základné problémy ľudí," povedala.





Za prijatie ústavného zákona hlasoval poslanec za hnutie Sme rodina Peter Pčolinský. Tvrdí, že Slovensko "je schopné utiahnuť aj takýto zákon". Podmienkou pre podporu ústavnému zákonu pre poslancov hnutia Sme rodina podľa neho bolo, že ženy musia ísť do dôchodku skôr podľa počtu narodených detí. "Naše podmienky boli splnené a celý čas hovoríme, že sme za zavedenie dôchodkového stropu," povedal Pčolinský.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !