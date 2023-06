Po dlhšom čase sa Kim Čong-un opäť ukázal na verejnosti, pochválil výstavbu vzorového mesta

16.11.2021 (Webnoviny.sk) - Severokórejský vodca Kim Čong-un sa po niekoľkých týždňoch opäť ukázal na verejnosti. Osobne sa rozhodol skontrolovať výstavbu „vzorového mesta“ neďaleko hraníc s Čínou, ktoré má byť stelesnením „železnej vôle“ Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) prosperovať napriek medzinárodnej izolácii a tlaku zvonka.

Severokórejská štátna tlačová agentúra v utorok uviedla, že Kim počas návštevy mesta Samjiyon vyjadril spokojnosť s postupom výstavby. Mesto sa nachádza na úpätí hory Päktusan, ktorá má dôležité miesto v mýte o založení KĽDR. Kimova návšteva Samjiyonu bola jeho prvým verejným vystúpením od 11. októbra.

Vybudovanie Samjiyonu na „vzorové mesto“ bolo jedným z hlavným cieľov celonárodnej stavebnej kampane. KĽDR mala v úmysle dokončiť ho na 75. výročie založenia vládnucej strany v októbri minulého roka. Výstavba sa však spomalila v dôsledku pandémie koronavírusu a medzinárodných sankcií v súvislosti s jadrovým a zbrojným programom KĽDR.

Tlačová agentúra uviedla, že mesto by mohlo byť dokončené do konca tohto roka. To by mohlo Kimovi poskytnúť potrebný úspech, ktorým by sa mohol chváliť.

V krajine vládne od decembra 2011 a momentálne prechádza pravdepodobne najzložitejším obdobím, keďže ekonomika KĽDR sa pre spomenutú pandémiu, sankcie i zlé hospodárenie nachádza v nepríjemnej ekonomickej situácii.

