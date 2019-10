Po devätnástich sezónach v NHL a 1044 zápasoch si povedal dosť, Luongo ukončil kariéru

27.6.2019 (Webnoviny.sk) - Po devätnástich sezónach v NHL a 1044 zápasoch si povedal dosť. Brankár Roberto Luongo necelé tri mesiace po dovŕšení štyridsiatky oznámil, že končí kariéru. Iba Martin Brodeur odchytal viac zápasov (1266) a mal viac zákrokov v najprestížnejšej klubovej súťaži na svete ako Luongo.

"Jedno z najťažších rozhodnutí v mojom živote. Zabralo mi to dosť času, kým som sa definitívne rozhodol. Dva mesiace som načúval svojmu telu a veľa premýšľal. Napokon som zistil, že nastal pravý čas. Už by som sa nedokázal pripraviť na zodpovedajúcej úrovni na novú sezónu. Ten záväzok by bol príliš veľký," napísal Luongo v otvorenom liste fanúšikom na svojom twitterovom účte.

V NHL dosiahol 489 víťazných zápasov

Štatistická vizitka Luonga je plná veľkých čísel. Z 1044 zápasov bolo 489 víťazných, viac ich dosiahli iba členovia siene slávy Patrick Roy (551) a Martin Brodeur (691). Luongo mal kariérny priemer 2,52 inkasovaného gólu na zápas a percentuálnu úspešnosť zásahov 91,9. Dovedna nazbieral 77 shutoutov, čo je historicky deviate miesto. V play-off zasiahol do 70 zápasov s 34 víťazstvami.

Stanleyho pohára ani veľkého individuálneho ocenenia sa v NHL nedočkal. Jedinou výnimkou bola Jenningsova trofej pre brankársku dvojicu s najnižším počtom inkasovaných gólov v základnej časti, ktorú získal v roku 2011 spoločne s Corym Schneiderom vo Vancouvri. Canucks to vtedy aj vďaka Luongovým štyrom shutoutom dotiahli až do finále play-off, kde nestačili na Boston Bruins. Napokon slávny pohár zdvihol nad hlavu ako prvý Zdeno Chára.

S Kanadou triumfoval aj na Svetovom pohári

Luongo bol aj trikrát finalistom Vezinovej trofeje (2004, 2007, 2011) pre najlepšieho gólmana NHL, dvakrát finalistom Trofeje Lestera B. Pearsona pre najužitočnejšieho hokejistu podľa hlasovania hráčov (2004, 2007) a raz kandidoval na Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča súťaže (2007).

Kanadu úspešne reprezentoval na mnohých vrcholných podujatiach. V zbierke má zlato zo zimných olympijských hier vo Vancouveri 2010 aj Soči 2014, rovnako z majstrovstiev sveta vo Fínsku a Česku v rokoch 2003 a 2004. S "javorovými listami" triumfoval aj na Svetovom pohári 2004.

Cesta brankára taliansko-írskeho pôvodu do NHL sa začala v roku 1997. Vo štvrtom kole draftu si rodáka z Montrealu vybrali New York Islanders, ale svoj debut absolvoval až 28. novembra 1999. Napokon vo svojej premiérovej sezóne zasiahol do 23 zápasov, z ktorých bolo sedem víťazných. Nasledovalo päť rokov na Floride, potom necelých osem vo Vancouveri a napokon návrat do tímu Floridy Panthers v roku 2014.

Operácia bedrového kĺbu

V poslednom čase ho už v zápasoch aj na tréningoch limitovali zdravotné problémy. Pred tromi rokmi sa podrobil operácii bedrového kĺbu a návrat do súťažného diania je v takýchto prípadoch veľmi komplikovaný. "Nie je to o tom, že som prestal milovať hokej. Telo si však už vyžaduje viac odpočinku," vysvetlil Luongo.

"Od prvého momentu, čo som s ním mal tú česť byť v spoločnej šatni, zosobňoval pre mňa líderstvo v tíme. Len ťažko by som našiel hráča s profesionálnejším prístupom. On presne vystihuje vetu: dobrý hokejista, ale ešte lepší človek," povedal o Luongovi jeho spoluhráč z Floridy Vincent Trocheck.

Formulácia o dobrom človeku vystihujú jeho charitatívne aktivity mimo ľadu. Počas pôsobenia vo Vancouvri finančne podporoval detský hospic, v Rogers Arene platil VIP miesto v hľadisku vyhradené pre deti zo sociálne slabších skupín.

Po zápasoch, v ktorých ho vyhlásili za jednu z troch hviezd, zvykol vyhodiť svoju hokejku do hľadiska pre najmenších fanúšikov. Pamätný bol aj jeho príhovor pred zaplneným hľadiskom po hromadnej streľbe na strednej škole v Parklande, po ktorej prišlo o život 17 študentov a pracovníkov školy.

Panthers zrejme s ruskými posilami

Organizácia Panthers bola pripravená na alternatívu, že Luongo už nebude pokračovať. Generálny manažér Dale Tallon označil jeho kariéru za výnimočnú a dal mu možnosť rozhodnúť sa ako ďalej.

"Zanecháva po sebe veľký odkaz pre našu hokejovú komunitu. Predstavoval extratriedu v tom, ako všetko robil s odhodlaním a na vysokej úrovni. Nielen na Južnej Floride, ale aj v celej súťaži zanechal nezmazateľnú stopu," uviedol Tallon o vášnivom hráčovi golfu či pokru.

Odchádzajúcemu brankárovi je aj trochu ľúto, že nebude členom tímu Panthers v novej sezóne s novým trénerom Joelom Quennevillom a zrejme aj ruskými posilami Sergejom Bobrovským a Artemijom Panarinom. Získanie Bobrovského bola priorita pre vedenie Floridy už dávno predtým, než sa Liongo definitívne rozhodol skončiť.

"Všetci hráme hokej, aby sme si dali šancu získať Stanley Cup. S trénerom Quennevillom nastávajú vzrušujúce časy pre Panrhers. Už som nechcel nič iné, iba byť pri tom. Ďalší krok však už z mojej strany nepríde," uzavrel Luongo.





