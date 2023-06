Po celoplošnom testovaní pokračuje bez obmedzení aj výroba v Pivovare Šariš

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Výroba v závode Pivovaru Šariš vo Veľkom Šariši (okres Prešov) pokračuje aj po celoplošnom skríningovom testovaní na ochorenie COVID-19 bez obmedzení.

Z vyše 150 zamestnancov skončili v povinnej karanténe dvaja, a to pre potvrdené ochorenie v ich domácnostiach. Viacerí pracovníci pritom využili možnosť otestovať sa priamo v závode pivovaru.

Ako informoval obchodný riaditeľ a podpredseda predstavenstva spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko Martin Grygařík, pivovar vo Veľkom Šariši v pondelok 25. januára v rámci celoplošného skríningu poskytol zamestnancom možnosť dať sa otestovať priamo vo svojich priestoroch.

„Otestovať sa mohli aj zamestnanci našej spoločnosti nachádzajúci sa v čase testovania v blízkom okolí. Aby sme predišli čakaniu v radoch, testovanie prebiehalo podľa presne stanoveného harmonogramu a každé stredisko malo vyhradený presný čas testovania. Možnosť skríningu v pivovare využilo takmer 60 ľudí, u nikoho nebol zaznamenaný pozitívny výsledok,“ skonštatoval Grygařík.

Ostatní zamestnanci podľa neho využili možnosti otestovať sa na mobilných odberných miestach v okrese alebo absolvovali PCR testovanie po vlastnej línii.

Pre potvrdené ochorenie skončili v karanténe z vyše 150 ľudí zamestnaných v závode len dvaja pracovníci.

„Vzhľadom na aktuálne čísla pokračuje výroba naďalej bez komplikácií. Nezaznamenali sme žiadne problémy ani v rámci logistiky. Prísun surovín potrebných k našej výrobe funguje bez prerušenia. Zároveň aj dodávky našich produktov v segmente obchodov sú plynulé,“ uviedol obchodný riaditeľ.

Zároveň pripomenul, že pivovar už počas prvej vlny pripravil komplexný krízový scenár pre prípad, že by počty zamestnancov, u ktorých bude potvrdený koronavírus, boli vysoké.

„Ešte v marci sme prijali sprísnené hygienické opatrenia, aby sme riziko šírenia nákazy eliminovali čo najviac. Som rád, že prísna hygiena a dodržiavanie pravidiel našimi zamestnancami nám umožňujú už dlhé mesiace udržiavať riziko nákazy vo výrobe v minimálnych číslach,“ zhodnotil Grygařík.

