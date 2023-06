Po celom Grécku protestovali gastroprevádzky, domáhajú sa daňových úľav a príspevkov

16.11.2021 (Webnoviny.sk) - Združenia zastupujúce reštaurácie a gastronomické podniky v Grécku v utorok zorganizovali štrajky a protesty po celej krajine. Domáhali sa nimi daňových úľav a príspevkov na nájomné v súvislosti s ekonomickými dopadmi pandémie koronavírusu.

Za normálnych okolností rušné reštaurácie, kaviarne, bary a tradičné taverny zostali v Aténach zatvorené. Demonštranti v druhom najväčšom gréckom meste Solún pred vládnu budovu umiestnili prázdnu rakvu a v Patrase na juhu krajiny zasa protestujúci mávali čiernymi balónmi.

Na zhromaždení v centre Atén vypukli menšie potýčky po tom, ako polícia zastavila demonštrantov blokujúcich dopravu v blízkosti sídla premiéra Kyriakosa Mitsotakisa.

Grécko momentálne eviduje najvyššiu mieru potvrdených prípadov koronavírusu a súvisiacich úmrtí v priebehu ostatných šiestich mesiacov. Vládny kabinet preto opätovne zaviedol niektoré obmedzenia. Tie sa týkajú predovšetkým nezaočkovaných ľudí, ktorí tvoria asi tretinu gréckej populácie.

„Podporujeme opatrenia v oblasti verejného zdravia, ale potrebujeme aj pomoc. Nezabúdajme, že za ostatných 20 mesiacov boli gastroprevádzky zatvorené najmenej deväť a ďalšie bez vonkajších priestorov pre zákazníkov boli zatvorené na 12 mesiacov. Stratené peniaze sa už nikdy nevrátia, preto je potrebný vážny dialóg,“ povedal pre štátnu televíziu Giorgos Kavathas, líder najväčšieho gréckeho združenia malých podnikateľov.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Nad Slovenskom hrozila zrážka dvoch lietadiel, tvrdí Hlas a žiada hlavu šéfa Letových prevádzkových služieb

Nad Slovenskom podľa strany Hlas – sociálna demokracia hrozila zrážka dvoch lietadiel.

Strana vyzýva ministra dopravy a výstavby Pavla Lančariča, aby okamžite začal konať a odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Letových prevádzkových služieb Martina Kabáta. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Macíková.

„Po kauze zlatých padákov pre manažment podniku, na ktorý upozornil Hlas – sociálna demokracia sa ukázalo ďalšie vážne pochybenie šéfa podniku Martina Kabáta. Nad východným Slovenskom sa v našom vzdušnom priestore začiatkom mája takmer zrazili dve dopravné lietadlá. Podľa letových dispečerov ide o dôsledok zlých manažérskych rozhodnutí v štátnom podniku Letové prevádzkové služby,“ uviedol predstaviteľ Hlasu Samuel Migaľ.

Takto to podľa Migaľa vyzerá, ak sú do štátnych podnikov nominovaní ľudia čisto na základe politickej príslušnosti a nie na základe odbornosti.





„Je čas to po voľbách to zmeniť a odbornosť a profesionalita musia byť základným kritériom pre takéto nominácie. Navyše incident hroziaci veľkou medzinárodnou blamážou kompetentní tajili. Je to škandál a očakávam, že minister dopravy Lančarič sa s prípadom oboznámi a bude rezolútne konať,“ dodal Migaľ.