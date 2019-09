Plzeň postúpila do semifinále Ligy majstrov, ďalej idú aj Frölunda, Mníchov a Salzburg

BRATISLAVA 11. decembra (WebNoviny.sk) - Prvým semifinalistom hokejovej Ligy majstrov 2018/2019 sa stali hráči HC Plzeň, ktorí dokázali v domácej odvete zdolať až na nájazdy švédsku Skellefteu 2:1. O postupe českého tímu, ktorého dres si oblieka aj slovenský útočník Miroslav Preiseinger rozhodol v tretej sérii nájazdov Jan Kovář.

Práve Kovář len nedávno podpísal v Plzni zmluvu na jeden mesiac. Dvadsaťosemročný center sa vrátil do českej najvyššej súťaže po krátkej neúspešnej anabáze v zámorí, keď sa nedostal do tímu New York Islanders.

Druhú semifinálovú miestenku získali hokejisti švédskej Frölundy. Presvedčivo zvládli aj odvetný zápas, v ktorom doma zvíťazili nad českým súperom Kometa Brno 6:1. Cesta hokejovou Ligou majstrou sa končí pre slovenského útočníka Michala Krištofa. Jeho Kärpät Oulu síce remizoval s rakúskym Salzburgom 5:5 po predĺžení, no vďaka prehre 1:2 v prvom zápase nepostúpil do ďalšej časti súťaže. Vo víťaznom tíme bol aj slovenský obranca Martin Štajnoch.

Posledným semifinalistom sa stali hokejisti Mníchova, ktorí aj napriek remíze 1:1 so švédskym Malmö postúpili vďaka víťazstvu 3:2 z prvého duelu.

Hokejová Liga majstrov 2018/2019 odvety štvrťfinále play-off HC Plzeň (ČR) - AIK Skelleftea (Švéd.) 2:1 po sam. nájazdoch (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0, 1:0) - prvý zápas 3:3, postupuje Plzeň Góly: 60. Jones, rozhod. sam. nájazd Kovář - 58. Alvarez Frölunda Indians (Švéd.) - Kometa Brno (ČR) 6:1 (0:1, 3:0, 3:0) - prvý zápas 4:1, postupuje Frölunda Góly: 21. a 28. Genoway, 27. Carlsson, 42. Pathrik Westerholm, 44. Rakhshani, 54. Ponthus Westerholm - 3. Meluzín Malmö Redhawks (Švéd.) - Red Bull Mníchov (Nem.) 1:1 (0:1, 1:0, 0:0) - prvý zápas 2:3, postupuje Mníchov Góly: 22. Osala - 15. Rauchenwald Kärpät Oulu (Fín.) - Red Bull Salzburg (Rak.) 5:5 po predĺžení (2:1, 2:3, 1:0 - 0:1) - prvý zápas 1:2, postupuje Salzburg Góly: 3. Sylvegard, 12. a 35. Olofsson, 39. Olsson, 54. Storm - 20., 22. a 45. Parkes, 25. Shugg, 40. Boyle

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !