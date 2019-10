Plynovod Nord Stream 2 by mal viesť cez Baltské more, zvažovala sa aj obchádzka Dánska

BERLÍN 25. marca (WebNoviny.sk) - Predstavitelia projektu plynovodu Nord Stream 2, ktorý má prepravovať ruský plyn do Nemecka, vyjadrili presvedčenie, že získajú doteraz nevybavené povolenie na výstavbu v Baltskom mori od Dánska.

Alternatívne trasy

Jens D. Mueller, hovorca Nord Stream 2, uviedol, že spoločnosť predložila návrhy na dve alternatívne trasy okolo dánskeho ostrova Bornholm. Jedna prechádza teritoriálnymi vodami Dánska a vyžaduje si povolenie od dánskeho rezortu zahraničia.

Druhá trasa prechádza širšou exkluzívnou ekonomickou zónou Dánska, čiže obchádza teritoriálne vody aj nutnosť rozhodnutia na politickej úrovni v Kodani, konštatoval hovorca.

Tieto dve možnosti "nám poskytujú dobré dôvody, aby sme očakávali včasné povolenie od Dánska," povedal v pondelok novinárom v Berlíne.

Povolenia od viacerých krajín

Mueller tvrdí, že 180-kilometrový úsek potrubia cez dánske vody by sa mohol položiť počas mesiaca po tom, ako Nord Stream 2 dostane potrebné povolenie.

Na otázku, či by plynovod mohol Dánsko úplne obísť, odpovedal, že zložitosť projektu a napojenie plynovodu na Švédsko a Nemecko takéto alternatívy fakticky vylučuje. Povolenie Nord Stream 2 už dostal od Ruska, Fínska, Švédska a Nemecka.

Kritika USA

Plynovod cez Baltské more kritizujú USA a niektoré európske krajiny, ktoré tvrdia, že by mohol zvýšiť závislosť Európy od Ruska ako od dodávateľa energií. Washington pohrozil sankciami voči firmám zapojeným do projektu tohto plynovodu.

Hoci jeho úplným vlastníkom je ruský plynárenský gigant Gazprom, polovicu projektu v hodnote 8 mld. eur financuje päť európskych energetických a chemických firiem, vrátane spoločností Shell, BASF a Engie.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !